Dünyanın en genç kadın Başbakanı Sanna Marin kimdir?

Hükümetteki koalisyonun 5. en büyük partisi olan Sosyal Demokrat Parti'nin lideri seçilen Sanna Marin, Başbakan Antti Rinne'nin istifa etmesinin ardından Finlandiya'nın 3. kadın başbakanı ve en genç başbakan seçildi. Sanna Marin hayatı, ailesi ve ayrıntılı tüm bilgi haberimizde…

SANNA MARİN KİMDİR?

Sanna Mirella Marin, 16 Kasım 1985 tarihinde Helsinki'de aynı cinsiyetten ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2012 yılında Tampere Üniversitesi'nden İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

2012 yılında Tampere Belediye Meclisine seçildi. 2013 - 2017 yılları arasında Belediye Meclisinin başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Belediye Meclisine yeniden seçildi. Aynı zamanda Tampere Bölgesi Konseyi Meclisi üyesidir.

2015 YILINDAN BU YANA FİNLANDİYA PARLAMENTOSU'NDA

Marin, 2014 yılında Sosyal Demokrat Parti ikinci genel başkan yardımcılığına seçildi.2015 yılında Pirkanmaa'nın seçim bölgesinden Finlandiya Parlamentosu'na seçildi. Dört yılın ardından tekrar seçildi. 6 Haziran 2019'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı oldu. Antti Rinne başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi'nden, 8 Aralık 2019 tarihli ile yeni başbakan adayı oldu.

Sanna Mirella Marin'in, Markus Räikkönen ile bir çocuğu var.