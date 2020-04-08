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Dünyanın en genç milli karting pilotu Alp'ten 'Evde kal' mesajı

6 yaşından beri yurt dışında yaklaşık 40 yarışa katılan ve yılın 35 haftasını yurt dışındaki yarışlarda geçiren 9 yaşındaki Alp, bugünlerde evinde simülasyon ile çalışıyorAlp Aksoy Lütfen sizler de bu süreçte evde kalın ve kurallara uyunUğur DEMİRKIRDI İSTANBUL,- Koronavirüs salgını dünyada...

08.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:57
Dünyanın en genç milli karting pilotu Alp'ten 'Evde kal' mesajı

6 yaşından beri yurt dışında yaklaşık 40 yarışa katılan ve yılın 35 haftasını yurt dışındaki yarışlarda geçiren 9 yaşındaki Alp, bugünlerde evinde simülasyon ile çalışıyor

Alp Aksoy Lütfen sizler de bu süreçte evde kalın ve kurallara uyun

Uğur DEMİRKIRDI  İSTANBUL,- Koronavirüs salgını dünyada ve Türkiye 'de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın en genç karting pilotu olan 9 yaşındaki Alp Aksoy da Demirören Haber Ajansı aracılığıyla 'Evde kal' mesajı verdi.

6 yaşından beri yurt dışında yaklaşık 40 yarışa katılan küçük Alp, yılın 35 haftasını yurt dışında yarışlarda geçirirken, şu anda çalışmalarına evde simülasyon başında devam ediyor. Henüz 9 yaşında olan Alp, Cumhuriyet tarihinde bu başarıları yakalayan ilk pilot olma özelliğini de taşıyor.

ALP AKSOY LÜTFEN SİZLER DE BU SÜREÇTE EVDE KALIN VE KURALLARA UYUN

Başarıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kabullerine de katılan genç pilot, Merhaba Türkiye, ben Alp Aksoy. 6 yaşımdan beri yurt dışında yaklaşık 40 yarışa katıldım. Ülkemi başarıyla temsil ederek kupalar kazandım. Hayat normale döndüğü zaman ülkemi tekrardan temsil edeceğim, yarışmalara katılacağım. Ancak önce sağlık diyorum. Çalışmalarıma ve antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Lütfen sizler de bu süreçte evde kalın ve kurallara uyun ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Pilot, Spor
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Haberler ›› Spor ››Dünyanın en genç milli karting pilotu Alp'ten 'Evde kal' mesajı - Spor

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