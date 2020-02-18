Dünyanın en güçlü adamları Alanya'ya geliyor

DÜNYANIN en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisi'ne geçen yıl dahil olan Alanya , bu yıl da serinin 3'üncü yarışı olarak Türkiye ayağına ev sahipliği yapacak.

Yıl boyunca 13 ülkede toplam 16 yarışlık bir seriden oluşan ve her ülkeden en güçlü sporcuların katılabildiği Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisi tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Bu yıl Alanya'da 25-26 Nisan tarihinde yapılacak olan yarışta sporcular kazandıkları ödüllerin yanı sıra seride topladıkları puanlarla lig şampiyonu olmak ve büyük ödülü alabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek.

'1 MİLYAR İZLEYİCİYE ULAŞIYOR'

Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisi Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin, yarışların son yıllarda en çok izlenen spor organizasyonu olduğunu söyledi. Cimrin, "Dünyada 100'den fazla ülkede televizyondan yayınlanıyor, 1 milyar izleyiciye ulaşıyor. Geçen yıl Alanya'da 19-20 Nisan tarihlerinde 13 ülkede 16 serilik yarışın 3'üncü ayağı olarak Alanya organizasyonunu gerçekleştirdik. Son derece de başarılı bir yarışma oldu. Buradaki hazırlıklarımız, yaptığımız organizasyon, yarışmaların mükemmel geçmesi çok memnun etti. 2020'de de 3'üncü yarış olarak Alanya dünya takviminde yer almaya devam edecek. Buradaki tarihimiz 25-26 Nisan. Strongman Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi, Alanya temsil edecek. Bunun heyecanı içerisindeyiz. Hazırlıklarımız başladı. İnşallah yine çok güzel bir organizasyon olmasını umuyoruz" dedi.

'BU YARIŞTA TEKNELER, HELİKOPTERLER ÇEKİLİYOR'

Yarışlar hakkında da bilgi veren Cimrin, "Strongman adı üstünde güçlü adam. Bu kişiler kendi ülkelerinin en güçlü insanları. İnsanoğlunun fiziki olarak sınırlarını zorluyorlar. Tırlar çekiliyor, 150-200 kiloluk ağırlıklar kaldırılıyor, bunlarla belli mesafeler katediliyor. Tekneler, helikopterler çekiliyor. Normal insanların yapmaması gereken çok düzenli bir spor. Beslenme alışkanlığı gerektiren, farklı bir disiplin. İşin görsel tarafı çok önemli. O yüzden çok fazla şekilde dünyada seyrediliyor. Bizlerin gerçekten yapamayacağı bir spor dalı" diye konuştu.

'ORGANİZASYON KAPASİTEMİZİ ANLATABİLMEMİZ AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ'

Alanya'nın tanıtımı için yarışmanın fırsat olduğunu belirten Cimrin, şöyle dedi:

"Dünyada yüzden fazla ülkede yayınlanıyor olması, çok fazla kişiye ulaşması ve Türkiye'nin, Alanya'nın adını belki hiç duymamış kişilerin bu bölgenin özelliklerini bu program aracılığıyla tanıyor olması, bizim turizmimizin bilinirliği, bizim organizasyon kapasitemizi anlatabilmemiz açısından bizim için çok değerli. Sporcular da son derece dışa dönük, neşeli, hayran kitlesi olan kişiler. Onların da buraya gelmesi bizim için çok değerli. Son derece görsel şov niteliği taşıyan, üst seviye bir spor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Strongman Alanya yarışından arşiv görüntüler

RÖP: Şükrü Cimrin