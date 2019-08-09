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Dünyanın en güçlü kadın seslerinden Della Miles Kuşadası'nda

Dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilen ve uzun yıllar Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Della Miles, "Tadında Hikayeler" adlı programın çekimleri kapsamında Kuşadası'na geldi.

09.08.2019 12:59 Dünyanın en güçlü kadın seslerinden Della Miles Kuşadası'nda
Dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilen ve uzun yıllar Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Della Miles, "Tadında Hikayeler" adlı programın çekimleri kapsamında Kuşadası'na geldi.

2018 yılında Türkiye'ye yerleşerek Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşamaya başlayan ünlü sanatçı, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programın konuk sunucusu olarak Kuşadası'na geldi. Anadolu'nun kadim kültürünün ve lezzetlerinin izini süren "Tadında Hikayeler" adlı programın yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümü Kuşadası'nda çekildi. Sezona yeni formatı ile başlayan programda Kuşadası'nın tarihi değerleri ile yemek kültürü ele alındı.

Kirazlı mahallesinde yapılan çekimlerde ünlü şarkıcı Della Miles, kapı kapı dolaşarak tüm çocukları bolama yemeye davet etti. Kaşığını alan çocuklar Della Miles ile beraber bolama yemeğe geldiler.

Program çekimlerinde kullanılan malzemeleri köy meydanında kurulan organik pazardan tek tek seçerek alan Della Miles, Kirazlı Mahallesi'ni ve orada yetişen organik ürünleri çok beğendiğini belirterek, "Yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye yerleştim. Konserlerim gereği birçok ülkeyi gezmeme rağmen ülkeniz kadar beni cezbeden başka bir ülke olmadı. Özellikle benim de yerleştiğim Ege Bölgesi'nin yemeklerini çok beğeniyorum. Bundan sonraki hayatım büyük bir ihtimal ile ülkenizde geçecek. Kendimi Türkiye'nin gönüllü bir tanıtım elçisi olarak görüyorum" dedi.

Della Miles, program çekimleri sonrasında Kuşadası Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Tibet Özer tarafından karşılanan Della Miles gösterilen ilgi ve destek için Ömer Günel'e vekili aracılığı ile teşekkür etti. - AYDIN

Michael Jackson, Kuşadası, Türkiye, Muğla, Magazin

Kaynak: İHA

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