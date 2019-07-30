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Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı: 17,2 tonluk kamyonu havada tuttu

Almanya'nın Münih kenti merkezli endüstriyel yapıştırıcı firması DELO, 17,2 tonluk kamyonu havada tutarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

30.07.2019 16:40 Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı: 17,2 tonluk kamyonu havada tuttu
Almanya'nın Münih kenti merkezli endüstriyel yapıştırıcı firması DELO, 17,2 tonluk kamyonu havada tutarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Almanya'nın Münih kenti merkezli endüstriyel yapıştırıcı firması DELO Industrie Klebstoffe'in ürettiği dünyanın en güçlü yapıştırıcısı, 17,2 tonluk kamyonu 1 saat süreyle, 1 metre havada tutarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yapıştırıcı, 3,5 santimetre çapındaki, bir ucu kamyona, diğer ucu vince bağlı olan iki metal parçaya sürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Şirketin sosyal medyada yayınladığı görüntüler



Almanya, Münih, Güncel

Kaynak: DHA

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