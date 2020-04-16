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Dünyanın En Hızlı Bilgisayarı Koronavirüs ile Mücadele Ediyor

Koronavirüs (covid-19) salgınıyla daha etkin bir şekilde başa çıkabilmek için, uzmanlar tarafından dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oluşturuldu.

16.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:53
Dünyanın En Hızlı Bilgisayarı Koronavirüs ile Mücadele Ediyor
Koronavirüs (covid-19) salgınıyla daha etkin bir şekilde başa çıkabilmek için, uzmanlar tarafından dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oluşturuldu. Bilgisayar, 25 Mart'ta saniyede 1.000.000.000.000.000.000 işlem ile rekor kırdı. Dünyanın en hızlı bilgisayarı koronavirüs mücadelesi önemli katkılar sunacak açıklamaları yapıldı.

Dünyanın en hızlı bilgisayarı koronavirüs üzerinde çalışıyor

Dağıtılmış bilgi işlem çalışmaları yürüten bir kuruluş olan Folding@Home, dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yarattı. Coronavirüs ile mücade etmek için kullanılan bu süper bilgisayar, ev bilgisayarlarında boş zaman geçiren gönüllüler tarafından yaratıldı. Saniyede 1.000.000.000.000.000.000 işlem yapabilen bu bilgisayarı oluşturan katılımcılar, bilgisayarlarında basit bir yazılım parçası çalıştırıyorlar. Bu sayede proteinlerin fiziksel yapısını belirlemeye yardımcı olan programlardaki basit görevler gerçekleştiriliyor.

6 Kat Daha Güçlü

Bundan önce dünyanın en hızlı geleneksel süper bilgisayarı uvanının sahibi, ABD'nin Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda bilimsel araştırmalar için kullanılan bir süper bilgisayardı.

Ancak işlem rekoru da kıran bu yeni süper bilgisayar, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilgisayardan 6 kat daha güçlü olmasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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