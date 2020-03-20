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Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu

ABD'li teknoloji devi IBM'in geliştirdiği dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit'in, koronavirüsü durdurabilecek 77 kimyasal belirlediği öne sürüldü. Bunun aşı için önemli bir adım olabileceği belirtiliyor.

20.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:46

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ında, yapay zekayla çalışan bilgisayarla hangi ilaç bileşenlerinin virüsün hücreleri enfekte etmesini durdurabileceğini analiz etmek için binlerce simülasyon yapıldı. Araştırmanın bulguları bilim dergisi ChemRxiv'de yayımlandı.

8 BİNDEN FAZLA SİMÜLASYON YAPILDI

Summit'le yaplan araştırma kapsamında Micholas Smith adlı araştırmacı, Ocak'ta yayımlanan bir çalışmanın sonuçlarını temel alarak virüsün hücrelere tutunduğu dikensi çıkıntıların bir modelini geliştirdi. Bu modelle viral proteindeki atom ve parçacıkların farklı bileşenlere nasıl tepki verdiği simüle edildi. Virüsün konak hücrelere yayılmasını önleyebileceği düşünülen bileşenlerle 8 binden fazla simülasyon yapıldı.

DENEYSEL ÇALIŞMA GEREKLİ

Araştırma ekibinin bu ay yayımlanan başka bir çalışmayı temel alarak yeni bir modelle simülasyonları tekrarlayacağı belirtiliyor. Uzmanlar bundan sonraki aşamada tespit edilen kimyasalların hangisinin daha iyi sonuç verebileceğini görmek için deneysel çalışmalar yapılması gerekeceğini vurguluyor.

TEDAVİ ÇALIŞMALARINA VERİ SAĞLAYACAK

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Moleküler Biyofizik Merkezi Başkanı Jeremy Smith, "Elde ettiğimiz sonuçlar, virüsün tedavisini bulduğumuz anlamına gelmiyor. Ama sonuçlar bundan sonraki çalışmalara veri sağlayacak" dedi.

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
BBC

Haberin Videosu :

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit, koronavirüs salgınını durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, Güncel

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