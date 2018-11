23 Kasım 2018 Cuma 09:26



23 Kasım 2018 Cuma 09:26

Dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan "Nurten Öğretmen"in projeleri dünyaya örnek oluyorDünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan Nurten Akkuş 'un projeleri yabancı ülkeler tarafından uygulanıyorSAMSUN - 2018 yılı dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olarak seçilen Nurten Akkuş'un yaptığı eğitim projeleri diğer ülkeler tarafından uygulanıyor. Samsun 'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulunun müdürü olan 33 yaşındaki öğretmen Nurten Akkuş, 11'dır öğretmenlik yapıyor. Nurten Akkuş, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey 'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve Bill Gates tarafından dünyaya duyurulan Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 10 öğretmen' arasında yer almış ve bu unvana sahip ilk Türk öğretmen olmuştu. The Global Teacher Prize'de ilk önce dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Nurten öğretmenin ilk 10'a girdiği bizzat Bill Gates tarafından açıklanmıştı.Dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından örnek alınan Nurten öğretmenin "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesi Kanada ve Dubai 'de uygulanmaya başlandı. 7 ülkede verdiği konferanslarla projelerini yabancı öğretmenlere anlatan Akkuş, aynı zamanda 20 ülkenin katıldığı uluslararası bir proje olan "Kültürlerarası Buluşma" projenin koordinatörlüğünü yapıyor. Küçükken 'öğretmencilik oyunu' oynadığını belirten Akkuş, bu oyunun daha sonra bir yaşam biçimi haline getirdiğini söyledi."Başarılarımızı tüm dünyaya anlatıyoruz"Dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olarak seçilmeyi, Türkiye ve kendisi adına bir gurur olarak gördüğünü belirten Akkuş, "Yapmış olduğumuz çalışmaları tüm dünyaya tanıtmış olduk. Yurt dışındaki finalistler tarafından yaptığımız çalışmalar ilgi gördü. Onların, yaptığımız çalışmaları örnek almasını sağladık. Yapmış olduğumuz projeler farklı ülkelerde yaygınlaşmaya ve uygulanmaya başladı. Onlara Türk öğretmenin gücünü gösterebildiğimizi düşünüyorum. Öğretmen olmak cana dokunmaktır. Çocuklar için bir ışık olmak, rol model olmak, onların yolunu açabilecek bir rehber olmak çok önemli. Aynı zamanda yepyeni bir görev üstlenmiş olduk. Hem öğretmenlerimize hemde üniversitede okuyan öğretmen adaylarımıza bir ışık olabileceğimizi umut ediyorum. Vakit buldukça onlarla buluşup mesleki şevklerinin artmasını sağlamaya çalışıyorum. Hem yurt içinde hem yurt dışında katıldığım konferanslarda, yaptığımız çalışmaları, elde ettiğimiz başarıları tüm dünyaya tanıtmış oluyoruz. Bu gurur yaşadığım için çok mutluyum" dedi."Anne-baba uygulamalarının en iyi yapıldığı ülke olarak tanıtılıyoruz"Projelerinin yurt dışında uygulandığını dile getiren Akkuş, "Projelerimiz Kanada ve Dubai'de uygulanmaya başlandı. Bu iki ülkede 'Baba Bana Bir Masal Anlat' projesi uygulanıyor. (Şunu vurgulamak istiyorum. Benim başarım sadece 'Baba Bana Bir Masal Anlat' ve 'Oyuncak Kumbarası' projesinin getirdiği bir başarı değil. Çünkü 10 kriter vardı, bu 10 kriterin altında farklı kriterler ve bunlarında kanıtlayıcı nitelikleri olması gerekiyordu. 'Baba Bana Bir Masal Anlat' projesi; önce babalarla başladığımız bu süreçte erkek rol modellerinin eğitime dahil edilmesi süreciydi. Bu hem Türkiye'de hem de dünyada dikkat çekmeye başladı). 7 ülkeyi ziyarette bulundum ve konferanslar verdim. Dünyanın farklı ülkelerinden finalistleri ile bir aradayız. Onlarla projeler yürütüyoruz. 20 ülkenin katıldığı yeni bir uluslararası projeye başladık. Adı, 'Kültürlerarası Buluşma'. Her ülke seçtiği bir ülkenin kültürünü tanıtıcı faaliyetler yapıyor. Koordinatörlüğünü biz yapıyoruz. Yaptığımız projeleri orada tanıtarak uygulanmasını sağlıyoruz. Ülkeler arasında örnek verilirken, anne-baba uygulamalarının en iyi yapıldığı ülke olarak tanıtılıyoruz. Ülke finalistleri kendi arkadaşlarına bizi örnek gösteriyor. Yurt dışından bize çok güzel geri dönüşler oluyor. Farklı ülkelerde bu projelerin uygulanması, Türk öğretmenin gücünün konuşulması çok güzel. Bu süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu."Öğretmenlik benim için bir meslek değil! Yaşam biçimi"Öğretmenin tanımının öğretmenden öğretmene değiştiğini söyleyen Akkuş, "Öğretmenliği çok seviyorum. Küçükken 'öğretmencilik' oynardım. Bu benim için bir oyun olarak başlamıştı. Ama sonraki süreçte bu hayal daha da büyüdü. Sonrasında artık 'bu benim yaşam biçimim' dedim. Benim için bir oyun olarak başladı sonra bir yaşam biçimine dönüştü. Ben öğretmenliği bir meslek olarak görmüyorum. Elbetteki yaptığımız işten para kazanıyoruz. Ama bu iş çok ayrı bir şey. Benim için öğretmenlik; bir cana dokunmak. Sadece buradaki, öğrencilerin ve buradaki halkın öğretmeni değilim ben! Bu ülkenin öğretmeniyim. Onun için sadece buradaki çocukların mutlu olması ve iyi eğitim alması değil benim derdim. Benim istediğim doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dokunabileceğim tüm hayatlara dokunmak. Bunu bir yaşam biçimi haline getirdim. 'Nurten öğretmen'le 'Nurten'in arasında bir fark yok. Asıl en önemlisi bu diye düşünüyorum. Yetiştirdiğimiz öğrenciler bizi geleceği olarak görüyor. Aslında yetiştirdiğimiz her çocuk bizim geleceğimiz. Onlar bizim için bir fidan gibi. Gelecekte onların gölgesine sığınacağız. Onlar bizim geleceğimiz olacak. Bu düşüncelerle ben öğretmenlik yapıyorum. Öğrencilerimizle ve aileleriyle güzel ve verimli vakitler geçiriyoruz. Onlar benim sadece öğrencilerim değil; onlar benim çocuklarım. Çocuklarımın mutlu olması, okulu sevmesi ve öğrendikleri her şeyi hayatında uygulayabilmesi benim için çok önemli" şeklinde konuştu."Öğretmen olmak; öğrencilerin gözlerinin içine bakabilmektir"Öğretmen olmanın dünyanın en gurur verici şeyi olduğunu belirten Akkuş, "Öğretmen olmak; gözlerinin içine bakabilmektir öğrencilerin. Gözlerini içine bakabiliyorsa öğrencilerin; bizim en büyük ödülümüz, en büyük motivemiz o olacaktır. Öğrencilerimizin gözlerinin içine bakmayı ve hayal etmeyi unutmayalım. Hayal etmek sadece çocuklara özgü bir şey değil. Bizler de hayal edeceğiz ki arkamızdan gelen çocuklarımızda hayallerinin peşinden gidebilecek kadar cesaretli olsun. Öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın da 'Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.Bazı proje ve ödülleriTürkiye'nin çoğu ilinde uygulanan Nurten öğretmenin diğer bazı projeleri ise şöyle: "Mezunlar Günü Projesi " (Türkiye'de ilk kez uygulanmış), "Adam Olacak Çocuk Projesi" (meslekleri tanıma ve yerinde uygulama projesi ), "Geleceğin Etkin Yurttaşları Projesi"(çocuk hakları), "Bize Her Yer Okul", "Benim Adım Çocuk Benim de Hakkım Var" Hibe Projesi, "Sensiz 1 Eksiğiz" Projesi (kadınlar, lösemili çocuklar, yaşlılarımız ve öğrencilerimize yönelik), "Ayvacık Anaokulu Çocuk Festivali Projesi, "Küçük Eller Büyük Yetenekler" Projesi, "Meyve Saati Uygulaması" Projesi.2018 Yılı Yılın Takdir Toplayan Kadını Unvanı (halk oylamasıyla), 2018 Yılı Meslek Onur Ödülü , 2017 Yılı Türkiye'nin Geleceğe İz Bırakan 30 Kadını Unvanı, 2017 Yılı Eğitimde Fark Oluşturan, İlham Veren 9 Türk Kadını Unvanı, 2016 Yılı Eğitimde En İyiler Ödülleri halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucu "Yılın En Sıradışı Eğitim Yöneticisi" ödülü ve Unvanı, 2016 Eğitimde En İyiler" Ödülleri Sosyal Sorumluluk Kategorisi Türkiye 2.lik ödülü, 2016 Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri halk oylaması ile "Yılın Öğretmeni" ödülü ve unvanı.