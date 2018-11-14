Dünyanın En İyi Öğretmenine Anlamlı Hediye

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19

Dünyanın en iyi öğretmenine anlamlı hediyeSAMSUN - Dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri seçilen Samsun'un Ayvacık ilçesinde görevli öğretmen Nurten Akkuş, öğrencilerini yerli üretim yapan teknoloji firmasına geziye götürdü. Öğrenciler ise şirket çalışanları ile birlikte bir telefon yaparak "Öğretmenler Günü" için öğretmenlerine hediye etti. Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Anaokulu'nun Müdürü 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2018 yılı için seçtiği "En İyi 10 Öğretmen" arasında yer almıştı.Çeşitli projelerle adından sıkça söz ettiren Nurten öğretmen, öğrencilerini teknolojiyi yakından incelemeleri için Samsun'da yerli üretim yapan bir telefon fabrikasına götürdü. Öğrenciler, teknoloji firmasının kurucu ortağı Sezen Sungur Saral eşliğinde fabrikayı gezdi. Telefonun nasıl üretildiğini gören çocuklar, üretim bandında şirket çalışanları ile birlikte bir telefon üzerinde uygulama yapma fırsatı yakaladı. Minik öğrenciler yaptıkları telefonu yaklaşan "Öğretmenler Günü" dolayısıyla Nurten öğretmene takdim ettiler.Okul öncesi eğitimin öğrenme için çok önemli bir dönem olduğunu ifade eden Nurten Akkuş, "Çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini desteklemek için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Merak ettiğimiz konuları gidip yerinde inceliyoruz. Bu günkü program için Sezen hanımla iletişime geçtik. Kendileri de oldukça ilgi gösterdiler. Çocuklar telefonları biliyordu ama onların nasıl üretildiklerini bilmiyorlardı. Biz de onların bu meraklarını gidermek ve daha etkin bir öğrenme sürecine katılmaları için böyle geziler düzenliyoruz" dedi.Sezen Sungur Saral ise her çocuğun kendisinin bir şeyi sıfırdan yapmayı öğrenmesi için bu etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.