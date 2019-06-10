Dünyanın en iyi okul projesi dört yaşında

Kaynak: İHA

Uluslararası ICT Seagulls Bilişimci Martılar Yarışması'nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak dünya okulları arasında "En İyi Proje" ödülünü kazanan "Engelsiz Düşünceler Projesi" 4 yaşında.Uluslararası ICT Seagulls Bilişimci Martılar Yarışmasına katılarak yarışmaya katılan dünya okulları arasında en iyi proje ödülünü kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının "Engelsiz Düşünceler Projesi" dördüncü yılını tamamladı. Engelsiz Düşünceler Projenin 4. yıl etkinlikleri kapsamında proje koordinatörü Fatma Özseven ve GKV Özel Liseleri öğrencileri tarafından düzenlenen oryantasyon, spor ve sanat etkinlikleri büyük ilgi gördü. Projenin dördüncü yılı kapanış töreninde düzenlenen sertifika töreninde projeye katılan öğrencilere sertifikaları veridi.Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının uluslararası arenada da etkin projeleriyle ismini sık sık duyurduğunu belirten GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, "Kurumumuz il genelindeki bir çok okulla ortak projeler yürüterek iş birliği içerisinde öğrencilerin her alanda en iyi şekilde yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürmektedir. Dört yıl önce Uluslararası ICT Seagulls Bilişimci Martılar Yarışması'nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları hazırladığı projeyle dünya okulları arasında "En İyi Proje" ödülünü kazanmış ve projenin sürdürülebilir hale getirerek dört yıldır devam ettirmektedir. Bugün projeye emeği geçen paydaş okullarımızın idareci ve öğrencileriyle bir aradayız. Güç birliği sağladığımız bu projeye emek veren idareci ve öğretmenlerimize titiz bir çalışma içerisinde projenin sürdürülebilirliğini sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.GKV Liseler Müdürü Mehtap Özdemir de önemli bir proje yürütüldüğünü paydaş okulların idareci, öğretmen ve öğrencileriyle uyum içerisinde ortaya güzel çalışmaların çıkarıldığını ifade ederek emeği geçenleri kutladı. Proje Genel Koordinatörü Fatma Özseven de uyum içerisinde yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğini, son dört yıldır öğrencilerin projeyle adeta bütünleştiğini ve etkinliklerde gösterdikleri yüksek performansın takdire değer olduğunu ifade ederek katılımcılara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.Dünyanın en iyi okul projesine ödül töreniDüzenlenen sertifika törenine Gaziantep GAP Görme Engelliler Ortaokulu müdür, öğretmen ve öğrencileri, Gaziantep Ali Süzer İşitme Engelliler Ortaokulu müdür, öğretmen ve öğrencileri, Gaziantep Abdülkadir Konukoğlu İlkokul ve Ortaokul müdür, öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut ile çok sayıda davetli, öğretmen, idareci ve öğrenciler katıldı.Düzenlenen törende GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki ve Liseler Müdürü Mehtap Özdemir katılımcılara sertifika ve plaketlerini verdi. Projenin önümüzdeki yıl da devam edeceği açıklandı. - GAZİANTEP