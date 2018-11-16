Dünyanın En Kolay ve En Lezzetli ?? Mozaik Pasta Tarifi

16 Kasım 2018 Cuma 16:49



16 Kasım 2018 Cuma 16:49

Çocukluğumuzun en güzel ve kolay tariflerindendir mozaik pasta. Canımız tatlı istediğinde annelerimizin mutfaklarda bizim için uğraşıp ortaya böylesine mükemmel sonuçlar çıkarttığı bu lezzeti bizlerinde yapacağı vakitler gelecekti elbet. Artık mutfağa girip mozaik pastayı yapma sırası bizde. Bisküvilerin kırılıp sosla buluştuğu sonrasında kare yada piramit şeklinin verildiği pastamızı mutfakla pek arası olmayanlar, öğrenciler yada pratik tarifleri sevenler rahatlıkla yapabilirler. Aniden gelen misafirleriniz için dolabınızda hazırda bulundurabileceğiniz Mozaik pasta tarifine sizlerde tarif defterleriniz de yer vermelisiniz. Ekonomik açıdan da bütçeyi zorlamayacak pastanın her yönü ayrı bir güzel. Sizlerde Mozaik Pasta nasıl yapılır? merak ediyorsanız ve denemek istiyorsanız videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )