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Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi

Koronavirüs salgını tüm dünyada 15 bin kişinin ölümüne sebep olurken kişi başına düşen gelir, sosyal destekler, sağlıklı yaşam süresi gibi parametreler dikkate alınarak hazırlanan 2020 Dünya Mutluluk raporuna göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Geçtiğimiz yıl listede 79'uncu sırada yer alan Türkiye, bu yıl 93'üncü sırada yer aldı.

23.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:24

Vuhan'dan yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına alırken yaklaşık 15 bin kişi salgında hayatını kaybetti. Salgının gölgesinde hazırlanan dünyanın en mutlu ülkeler listesinde ise Finlandiya zirvede yer aldı. 79. sıradaki yerini kaybeden Türkiye , listeye 93. sıradan giriş yaptı. Türkiye'nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinde gerileme kaydettiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, mutluluk ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu yıl içinde mutluluk ile alakalı basına 22 bin 953 haber yansıdığı tespit edildi. Diğer yıllara bakıldığında ise 2019 yılında 110 bin 867 2018 yılında 140 bin 439 ve 2017 yılında 131 bin 892 olarak kaydedildi.

BAZI PARAMETRELER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Böylelikle yıllara göre mutlulukla alakalı haberler adetlerinde değişkenlik gösterdiği görüldü. Mutluluk endeksleri oluşturulurken, kişi başına düşen gelir, sosyal destekler, sağlıklı yaşam süresi, güven, cömertlik, sosyal özgürlükler gibi parametreler göz önünde bulunduruldu.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ BAŞI ÇEKİYOR

Ajans Press'in, Birleşmiş Milletler 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu. Finlandiya bu anlamda birinciliği başka ülkelere kaptırmazken, Türkiye'nin bu listeye 93'üncü sıradan giriş yaptığı görüldü.

TÜRKİYE, GEÇTİĞİMİZ YIL 69'UNCU SIRADAYDI

Böylelikle Türkiye'nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinin düştüğü kaydedilirken, 2019 yılında 79, 2018 yılında 74, 2017 yılında ise 69'uncu sırada yer aldığı saptandı. 2020 yılında dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesi ise şu şekilde sıralandı; Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avusturya ve Lüksemburg.

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Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi

Kaynak: İHA

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Etiketler : Finlandiya, Türkiye, Ajans, Güncel

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