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Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya

BM'nin bu yıl 8'incisi yayınlanan Ülkelerin Mutluluk Endeksi raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya oldu.

20.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:20
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya
BM'nin bu yıl 8'incisi yayınlanan Ülkelerin Mutluluk Endeksi raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya oldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yıl 8'incisini yayınladığı Ülkelerin Mutluluk Endeksi raporuna göre bu yılın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Ülkelerin gelir dağılımları, çevre ve güvenlik koşulları, yaşam süresi ve sosyal hayat standartları gibi birçok kriterin değerlendirildiği araştırmada, son 3 yılda da olduğu gibi bu yıl da Finlandiya 7 bin 809 puan alarak dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Finlandiya'yı 7 bin 809 puanla Danimarka 2'nci, İsviçre ise 7 bin 560 puanla 3'üncü olarak takip etti.

Dünyanin en mutlu ülkeleri Avrupa 'da

BM' nin yayınladığı rapora göre, birçoğu İskandinav ülkesi olmakla beraber dünyanın en mutlu 10 ülkesinin 9'unun Avrupa'da olduğu belirtildi. Raporda yer alan Avrupa ülkeleri sırasıyla; Finlandiya, Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda ve Avusturya olarak listelendi.

Türkiye'nin 5 bin 132 puanla 93'ncü sırada bulunduğu Mutluluk Endeksi Raporu'nda, Afganistan 2 bin 567 puanla en son sırada yerini aldı. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Finlandiya, Danimarka, Avrupa, Güncel

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