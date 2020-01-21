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Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'da intihar oranı neden bu kadar yüksek?

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sıralarda yer alan Finlandiya, intihar vakalarının da en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor.

21.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:32Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'da intihar oranı neden bu kadar yüksek?
Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sıralarda yer alan , intihar vakalarının da en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. Finlandiya'yı en mutlu ülkeler listesinde , ve İzlanda gibi özgürlük, eğitim, sağlık hizmetleri, gelir seviyesi gibi insan yaşamını kolaylaştıran unsurların gelişmiş olduğu diğer İskandinav ülkeleri takip ediyor.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise en mutlu ülkeler listesinde 19'uncu sırada. Verilere bakıldığında Finlandiya'da her 100 bin kişide görülen intihar oranı 11.6 iken, ABD'de bu rakam 10.1 civarında. Refah seviyesinin iyi olduğu İskandinav ülkeleri de intihar vakaları oranının yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
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Finlandiya, Danimarka, Norveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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21.01.2020 23:30:01