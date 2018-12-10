Dünyanın En Önemli Rakamıyla Nasıl Oynadılar: Lıbor Skandalı

İyidüşün Yayınları, Bloomberg Londra muhabirleri Liam Vaughan ve Gavin Finch'in Libor Skandalı kitabını yayınladı. Kitap İngilizce'den Türkçeye Onur Yılmaz tarafından çevrildi.

Libor, yani Londra Bankalar Arası Faiz Oranı, 1969 yılında "Yunan Bankacı" Zombanakis tarafından icat edildikten kısa süre sonratüm dünyada bankacılığın ve finsansal işlemlerin en temel dayanaklarından biri haline gelmiş ve dünyanın her yerinde milyonlarca insanın günlük yaşamına etki etmeye başlamıştı. Ne var ki oranı düzenleyen İngiliz Bankacılar Birliği (BBA), 2007'de başlayan kriz ile birlikte, piyasa oyuncusu üyelerinin oranı manipüle etmeleri karşısında sessiz, yetersiz ve ilgisiz kalmıştı. Birlik, finans dünyasının bu en prestijli oranının sahipliğinden feci bir skandal sonrasında mahrum kalarak bunun bedelini öderken, finans dünyasının maruz kaldığı itibar erozyonu önüne İngiltere Merkez Bankasını ve düzenleyici kurum Finansal Hizmetler Otoritesini (FSA) de katmıştı.

Libor Skandalı kitabı, bu çok önemli oranın, hem de küresel kriz ortamında başgösteren soruşturmalar, cezalar, iflaslar ve kurtarma paketlerinin yağmuru altında, nasıl olup da manipüle edilebildiğini, hikayenin en önemli anti-kahramanı, Japon Yeni türev traderı Tom Hayes üzerinden anlatıyor.

Kitapta finans dünyasının terminolojisi, sıradan okuyucunun anlayabileceği bir dil ve derinlikte kullanıldığından sadece finans dünyası profesyonellerine hitap etmiyor. Yazarların konuyu güncel olarak takip etmeleri kadar, tarihi araştırmaları ve dava tutanaklarının titiz incelemeleri konuya bir bütün olarak hâkim olmalarını mümkün kılıyor.

Araştırmacı gazeteciliğin iyi örneklerinden biri olarak kitap boyunca, nakit ve türev işlemlerinin alım satım dünyası, traderlarla brokerların özel ilişki biçimi, üst düzey yöneticilerle düzenleyici otoriteler arasındaki ilişkiler, bankaların hangi koşullar altında ve hangi kurumlar üzerinden uluslararası platformda soruşturmalara konu edildiği, bu kurumlarla yapılan işbirliklerinin hukuki zemini ve bunların alınan cezalar üzerindeki etkisi, beyaz yakalılara odaklanan farklı yargılama sistemleri ve suçlu iade anlaşmalarını atlatmaya yönelik hukuk taktikleri; birer alt tema olarak takip edilebilecek konular arasında yer alıyor.

Kitabın sadece piyasa oyuncuları ve denetimciler tarafından değil, finans dünyasının bütün kurumları ve genel okuyucu kitlesi için de ilgi çekici olacağı düşünülüyor. Bunda yazarların teknik bir konuyu dinamizmini, sürükleyiciliğini ve akıcılığını kaybetmeyen bir üslupta yazma becerileri önemli bir paya sahip.

Kitapla ilgili olarak çıkan övgülerden bazıları şöyle:

Kısa, etkileyici ve okunması gereken bir kitap.Moneylife

Brokerların davasında duruşmalar sırasında sürekli uyuyakalan jürinin aksine bu kitabın okuyucuları başlangıçtan sonuna kadar uyanık kalacak. Investing.com

Libor sabitlemesi skandalı ile ilgili tek bir kitap okuyacaksanız, bu o kitap. Gerilim romanı gibi okunuyor ama ilgili genel okuyucu kitlesi için yeterince bilimsel. Steve Thomas, Profesör, Cass Business School, Londra

Skandalı, yıldız bir trader olmasını sağlayan teknik yetenekleriyle zorba karakterinin kombinasyonu olan bir anti-kahraman olan Hayes üzerinden anlatan ilginç hikaye. Financial Times

Yazarlar kitabın finans uzmanı olmayanlar için de okunabilir olmasını sağlamada başarılı olmuş.Irish Tech News

Libor'a hile karıştırma hikayesini biliyor olsanız bile, kitap hayran bırakan bir okuma vadediyor. Euromoney

Finans sektöründe çalışan veya bu sektörden etkilenen herkes bu kitabı okumalı. International Investment

200 sayfadan az olan kitabı bitirdiğinde bazı okuyucular kendini daha fazlasını isterken bulabilir. Ama düzenleyicileri şişe dizmesi kitabı önemli hale getiriyor. Reuters Breakingviews

Keşke daha uzun olsaydı... LSE Review of Books