Dünyanın en pahalı tablosu Salvator Mundi Suudi prensin yatında bulundu

2017'de rekor fiyata satın alınmasından sonra kayıplara karışan ve aylardır gizemli bir şekilde nerede olduğu bilinmeyen tablo ortaya çıktı.

Rönesans ustası Leonardo da Vinci'nin 1500'lü yıllarda yaptığı Salvator Mundi adlı tablo, Kasım 2017'de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından satın alınmıştı. Böylece Salvator Mundi, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo oldu.

Prens'in, kraliyet ailesinin daha kıdemli bir üyesi olan Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Salman adına hareket ettiğine inanıldığından, tabloyu asıl satın alananın Bin Salman olduğu açıklanmıştı. Bin Salman, krallığın fiili yöneticisi ve muhtemelen Orta Doğu'daki en güçlü kişi olarak görülüyor.

Sanat yayın organı ArtNet'teki habere göre resim, Bin Salman'a ait, 50 kişilik mürettebatı olan, bir helikopter pisti ve bir denizaltı askısı bulunan Serene adlı devasa yatta tutuluyor.

Suudi hükümetinin Uluslararası İletişim Merkezi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

SERGİ İÇİN ÖDÜNÇ İSTEDİLER

26 Mayıs'ta Kızıl Deniz'deki Şarm El-Şeyh'te demirleyen yatta bulunan tablo için uzmanlar, 500 yaşındaki hassas bir başyapıtın açık denizde tutulmasının sağlıklı olmadığı görüşünde.

Artnet'e göre, Salvator Mundi, Suudi Krallığı'nın Al-Ula bölgesinde bir kültür merkezi oluşturulana kadar Muhammed Bin Salman'ın 134 metrelik yatında kalacak. Kültür merkezi projesinin henüz "keşif aşamasında" olduğu biliniyor.

Paris'teki Louvre Müzesi'nin sözcüsü Celine Dauvergne, resmi ekim ayında açılacak sergi için eseri ödünç almak istediklerini belirtti.

Erkek Mona Lisa olarak adlandırılan ve 450 milyon dolarla şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan tablo olan Salvator Mundi ile ilgili kısa süre önce Arap basınında bir takas iddiası ortaya atılmıştı.

Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Da Vinci'ye mal edilen tabloyu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Topaz isimli yatıyla takas ettiğine dair iddialar öne sürülmüştü.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre 147 metre uzunluğunda olan ve 26 yatak odası bulunan Topaz isimli yatın değerinin de 450 milyon dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Arap basınına göre Muhammed Bin Salman, İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak resmeden tabloyu, ödenen fiyata gelen tepkiler nedeniyle elden çıkarmıştı.

Yükselen tepkiler üzerine Suudi medyası olayı reddetmiş, ardından BAE kültür ve Turzim Müdürlüğü bir açıklama yaparak tablonun Dubai'de açılan Louvre Müzesi için satın alındığını açıklamıştı.