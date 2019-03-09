Dünyanın en sıra dışı kayakla atlama turnuvası: Raw Air

Almanya
ve Avusturya
'nın 1953'ten beri gelenek haline gelmiş bir Dört Tepe Turnuvası varken Norveçli yetkililerin aklına iki sene önce "Bizim de artık uzun soluklu olacak bir turnuvamız olsun" fikri geliyor. "Dünyanın en “extreme” ve aralıksız süren kayakla atlama turnuvası" dedikleri bu turnuva yeni bir turnuva olmasına rağmen, kayakla atlama takipçilerine kendisini benimsetmeyi başardı. Sistem aslında basit. Her sporcu 10 gün boyunca 10 yarışla baş ediyor, toplamda hepsi turnuvanın genel klasmanını etkileyecek 16 atlayış yapıyor. Bu turnuvada eleme ve takım yarışlarında sporcuların aldığı kişisel puanlar, bireysel yarışların puanları ile birlikte hesaplanıyor.
Turnuva Norveç'in en popüler 4 tepesinde yapılıyor. Holmenkollen tepesi ile başladığımız turnuva sırasıyla Lillehammer, Trondheim
tepeleri ile devam ediyor ve dünya rekorlarına ev sahipliği yapan kayakla uçma tepesi Vikersund ile kapanış yapılıyor.
Hommenkollen
Norveç’in başkenti Oslo’da olan bu tepe Dünya’nın en eski tepelerinden.Holmenkollen, ilk kayak etkinliğinin yapıldığı 1892 yılına kadar uzanan geleneksel ve eşsiz bir arenadır. Sonuncusu 2010 yılında olmak üzere tam 15 kere yenilenen, 134 metre uzunluğundaki tepenin rekoru, 141 metre ile Andreas Kofler’e ait.
Lillehammer
Lillehammer olimpiyat bölgesine ve tepemiz Lysgårdsbakken'e hoş geldiniz! Oslo’ya yaklaşık üç saat uzaklıkta olan ikinci durağımızda sporcularımızda yavaş yavaş yorgunluk belirtilerini görmeye başlayacağız. 1994 olimpiyatları için yapılan tepe, 2007 yılında yenilendi. 35 bin seyirci kapasiteli arenanın tepe rekoru, 2009 yılında tepe mesafesinin sekiz metre ötesine yani 146 metreye giden Simon Ammann’a ait.
Trondheim
Biatlon, kayaklı koşu, kuzey kombine gibi sporlara da ev sahipliği yapan Granåsen Arena’ da bizi ev sahibi Johann Andre Forfang karşılayacak.1940 yılında yapılan tepe, 1997 yılında Kuzey Disiplinleri Dünya Şampiyonası
için yenilendi. 2005 yılında genişletilen tepe, günümüzdeki şeklini aldı. 140 metrelik tepenin rekoru, geçtiğimiz yıl 146 metreye giden Kamil Stoch’a ait.
VIKERSUND
Vikersund, en son uğrayacağımız assolist durak. Adının büyük yazılması gerektiği kadar büyük ve önemli bir kayakla uçma tepesi. Önceki üç duraktan sağ çıkan sporcuları “End Game” olarak burası bekliyor. Tepe nice düşüşlere, rekorlara, önemli sporculara ve şampiyonlara ev sahipliği yapmış gerçek bir efsane. Tarihin en uzun altı atlayışına, dolayısıyla dünya rekoruna ev sahipliği yapan bir tepeden bahsediyoruz. 2015 yılının 14 Şubat’ında Peter Prevc, 250 metreyi geçerek tarihte 250 metre sınırına ulaşan ilk sporcu oldu. Ondan bir gün sonra Dimitry Vassiliev’in, düşüşle sonuçlanan 254 metrelik mesafesi bugüne kadar tarihte ulaşılan resmi olmayan en uzun mesafe. (Merak etmeyin Vassiliev hâlâ yaşıyor ve yarışıyor.) 240 metrelik tepenin resmi rekoru, aynı zamanda dünya rekoru 253.5 metre ile Stefan Kraft’a ait. Hâlâ kendinde güç bulan sporcular, hava şartları onlara yardım ederse dünya rekorunu kovalayacaklar.
Bu turnuva için favorilerimiz kimler?
Ryoyu Kobayashi
Dört Tepe Turnuvası’nı grand slam yaparak kazanan Dünya Kupası lideri 22 yaşındaki Ryoyu Kobayashi kendisinden beklenen performansı Kuzey Disiplinleri Dünya Şampiyonası’nda veremedi. Bireysel olarak madalya kazanamayan Kobayashi, bu turnuvada Dünya Şampiyonası’ndaki performansını unutturmaya çalışacak. Onu burada en çok zorlayacak olan tepe, kayakla uçma tepesi olan Vikersund.
Kamil Stoch Google
Türkiye’de kendisi hakkında en çok aranan şey olan “Kamil Stoch Türk Mü?” sorusuna cevap vererek başlayalım: Hayır değil. 2017-2018 sezonunda kazanmadığı hiçbir şey kalmayan Polonyalı, 2017’de ikinci bitirdiği turnuvayı 2018 yılında şampiyon tamamlamayı başarmıştı. 31 yaşındaki sporcu bu yıl da turnuvanın en güçlü adaylarından.
Stefan Kraft
2017 yılında düzenlenen ilk Raw Air Turnuvası’nı kazanan Stefan Kraft'ın ismini, formda olsun ya da olmasın favoriler arasına yazmak gerekiyor. Kraft, Dünya Şampiyonası’nda yine bireysel madalya çıkartmayı başardı. Dünya rekorunun sahibi 25 yaşındaki sporcunun bu sezonki performansı ise inişli çıkışlı. Raw Air’de istediği ivmeyi tutturursa yakalanması zor olacak.
Markus Eisenbichler
Artık o bir geniş tepe dünya şampiyonu. En formda olduğu sezonlardan birini geçiren Eisenbichler’i burada favorilere yazmazsak olmazdı. Dünya Kupası kariyerinde galibiyeti bulunmayan 27 yaşındaki Alman sporcu, bu kadar formdayken (kayakla uçma performansı da hatırı sayılır derecede iyiyken) galibiyet ve turnuva şampiyonluğunu kovalayacak.
Melis ÖZTEK
Dünya Şampiyonası, Almanya, Avusturya, Spor
Kaynak: EuroSport.com