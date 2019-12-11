Haberler » Güncel » Dünyanın en uzun adamına doğum günü sürprizi - Haber

Dünyanın en uzun adamına doğum günü sürprizi

Dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mardinli Sultan Kösen'e, 38'inci yaş gününde Mardin'de sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

11.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:31Dünyanın en uzun adamına doğum günü sürprizi

Dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mardinli Sultan Kösen'e, 38'inci yaş gününde Mardin'de sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Pastayı kesen Kösen, kendisine hem Hollywood'dan film teklifi geldiği hem de yeni bir yaşına girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santim boyu ile dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, 38 yaşına girdi. Boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekoru 10 yıldır kimseye kaptırmayan Kösen, 38'inci yaş gününde sürpriz yapıldı. Mardin'de bir kafeye çağırılan Kösen, üzerinde 'Nice Yıllara Küçük Adam' yazılı doğum günü pastasındaki boyu gibi uzun muma üfledi. Kösen, pastayı keserken dilediğini gazetecilerle paylaşmadı.

Yeni yaşına girmenin kendisini sevindirdiğini kaydeden Kösen, 37 yıllık ömrünü doldu dolu yaşamanın sevincini yaşadığını söyledi.

HOLLYWOOD'DAN FİLM TEKLİFİ ALDI

Dünyanın en uzun boylu adamı unvanını 10 yıldır koruyan Kösen, bu unvanı kimseye kaptırmayacağını belirterek, Uzun boylu olduğum için çok mutluyum. Yeni yaşım gibi önümüzdeki 2020 yılı da insanlığa huzur ve barış getirsin. Bugün sevinçliyim. Hem yeni bir yaşıma girdiğim için hem de Amerika'dan film teklifi aldığım için. Hayatımı konu alacak film için Hollywood'daki prodüksiyon firmalarından biri ile görüşüyoruz. İnşallah 2020 yılında çekimlere başlanacak. Bunun yanında kendi hayatımı konu alan kitabım da hazırlanıyor. Mardin Artuklu Üniversitesindeki akademik hocalar eşliğinde benim anılarım, yaşadıklarım, sevdalarım, hedeflerim, hayallerimi konu alan bu kitapta önümüzdeki yıl kitapseverlerle buluşacak. Bunun için çok sevinçliyim, mutluyum dedi.

Hayallerinin hemen hepsinin gerçekleştiğini anlatan Kösen, bugüne kadar 100'e yakın ülkeyi ziyaret ettiğini, katıldığı organizasyonlarla da hem Mardin'in hem de Türkiye'nin tanıtımını yaptığını sözlerine ekledi.



Sultan Kösen, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:03 Güleda yaşasaydı, bugün 20 yaşında olacaktı - Haber
15:03 Çavuşoğlu: "(AB ile ilişkiler) Biz diyalogdan, diplomasiden, iş birliğinden yanayız" - Haber
14:58 Bayan kuaförlere uygulamalı eğitim - Haber
14:58 Çorlu Belediyesinden sevimli dostlar için yeni bir başlangıç - Haber
14:58 Kadın Mülki İdare Amirlerinden "Kadına Şiddet" açıklaması - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 15:13:27