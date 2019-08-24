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Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nı sel vurdu.

24.08.2019 18:11 Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu
Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nı sel vurdu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde etkili olan yağışlar önemli turizm merkezlerinden biri olan Çal Mağarası'nı etkiledi. Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çalköy'de bulunan ve dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası'nın üst kısmında bulunan şelale yağmur sularının etkisiyle taştı. Taşan sular mağaranın girişini bir süre engellerken, o esnada içeride bulunan turistler tedbir amaçlı bekletildi. Daha sonra suların çekilmesiyle mağaranın girişi eski haline kavuşurken, daha önceki yıllarda da benzer sel yaşanmıştı. - TRABZON

Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Çal, Güncel

Kaynak: İHA

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