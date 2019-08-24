Haberler» genel» Haber

Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu

- Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurduTRABZON - Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nı sel vurdu.

24.08.2019 19:10
Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu
- Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu
TRABZON - Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nı sel vurdu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde etkili olan yağışlar önemli turizm merkezlerinden biri olan Çal Mağarası'nı etkiledi. Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çalköy'de bulunan ve dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası'nın üst kısmında bulunan şelale yağmur sularının etkisiyle taştı. Taşan sular mağaranın girişini bir süre engellerken, o esnada içeride bulunan turistler tedbir amaçlı bekletildi. Daha sonra suların çekilmesiyle mağaranın girişi eski haline kavuşurken, daha önceki yıllarda da benzer sel yaşanmıştı.
Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu

Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Çal, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
20:38   Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
20:15   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'de saz çalıp, gençlerle türkü söyledi
20:07   Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar
19:46   Kadınlar, kadın cinayetlerini sessiz yürüyüşle protesto etti
19:33   - Hasat festivalinde renkli görüntüler
19:31   ABD ve Türkiye sınırda ortak devriye attı
19:29   Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar