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"Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Alaçatı'da işletme açıyor

ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, Alaçatı'da tekstil işletmesi açıyor.

16.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:07
ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, Alaçatı 'da tekstil işletmesi açıyor.

Jeremy Meeks, ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenmişti. Modellik yapan Meeks'in ünlü tatil merkezi Alaçatı'da bir işletme açacağı öğrenildi. Alaçatı'nın butik AVM'si Club Baba Köyiçinde yer kiralayan Jeremy Meeks'in kiraladığı iş yerinin açılış hazırlıklarının sürdüğü, açılışa kendisinin gelmesinin beklendiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Alaçatı, Magazin

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