"Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Alaçatı'da işletme açıyor
ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, Alaçatı'da tekstil işletmesi açıyor.
16.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:07
ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, Alaçatı 'da tekstil işletmesi açıyor.
Jeremy Meeks, ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenmişti. Modellik yapan Meeks'in ünlü tatil merkezi Alaçatı'da bir işletme açacağı öğrenildi. Alaçatı'nın butik AVM'si Club Baba Köyiçinde yer kiralayan Jeremy Meeks'in kiraladığı iş yerinin açılış hazırlıklarının sürdüğü, açılışa kendisinin gelmesinin beklendiği öğrenildi. - İZMİR
Jeremy Meeks, ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenmişti. Modellik yapan Meeks'in ünlü tatil merkezi Alaçatı'da bir işletme açacağı öğrenildi. Alaçatı'nın butik AVM'si Club Baba Köyiçinde yer kiralayan Jeremy Meeks'in kiraladığı iş yerinin açılış hazırlıklarının sürdüğü, açılışa kendisinin gelmesinin beklendiği öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Alaçatı, Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Magazin
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Magazin
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Magazin
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Magazin
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Magazin
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Magazin
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Magazin
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı