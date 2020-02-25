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Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti

Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en yaşlı erkeği" kabul edilen 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe hayatını kaybetti. Watanabe, uzun yaşamanın sırrını, "Öfkelenmeyin ve gülümsemeye devam edin" şeklinde açıklamıştı.

25.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:07

'nın Niigata bölgesinde yaşayan ve kaldığı huzurevinde 12 Şubat'ta Guinness yetkilisince kendisine sertifika verilen, 5 Mart 1907 doğumlu Chitetsu Watanabe, 113 yaşına sayılı günler kala yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Watanabe'nin 23 Şubat Pazar günü öldüğünü doğruladı.

Japonya'nın Mainichi gazetesi, aile kaynaklarına dayandırdığı haberde, Watanabe'nin son zamanlarda yemek yiyemediğini ve ölümünden birkaç gün önce ateşlendiğini ve nefes darlığı çektiğini aktardı. Haberde, 5 çocuklu Watanabe'nin 12 torun, 16 torun çocuğu ve 1 torun torunu sahibi olduğu kaydedildi.

UZUN YAŞAMANIN SIRRINI VERMİŞTİ

Uzun yaşamanın sırrının ne olduğu sorusuna Watanabe, "Öfkelenmeyin ve gülümsemeye devam edin." yanıtını vermişti.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Watanabe, 20 yaşında gittiği Tayvan'da 18 sene yaşamış, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından da Niigata'ya geri dönmüştü. Watanabe, 10 yıl öncesine kadar bonsai ağacı yetiştirip sergiliyordu.

Japonya'nın Hokkaido bölgesinden Masazo Nonaka'nun Ocak 2019'da 113 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Watanabe'nin "dünyanın en yaşlı erkeği" unvanını aldığı bildirilmişti.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 117 YAŞINDA

Guinness Dünya Rekorları Mart 2019'da 116 yaşındaki Japon kadın Kane Tanaka'ya, dünyanın en yaşlı kişisi unvanını vermişti. Geçen ay 117. yaşını kutlayan Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Chiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorlarına göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti

Japonya, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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