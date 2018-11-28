Dünyanın En Yaşlı Gazi'sinin Oğlu Çanakkale'yi Anlattı

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:46



28 Kasım 2018 Çarşamba 17:46

110 yaşında vefat eden en yaşlı Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu 82 yaşındaki emekli öğretmen Turgut Kaçmaz, Alaplı Fiskomar konferans salonunda ilk ve orta Okul öğrencileri, Alaplı Anadolu Lisesi öğrencilerine ve Alaplı halkına Çanakkale Zaferi konulu konferans verdi.Alaplı Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen konferansa, Alaplı ilk ve orta okul öğrenciler Alaplı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler ile Alaplı halkı katıldı. Turgut Kaçmaz konuşmasında, Çanakkale Savaşının Türk Milleti için büyük bir destan olduğunu belirterek bu destanın büyük özveriler sayesinde yazıldığını söylediZaferin kazanılmasında en büyük özveri sahiplerinden birinin de analar olduğunu ifade eden Turgut Kaçmaz, şehit haberinin alındığında ciğerleri yanan ilk analar olduğunu ifade eden Kaçmaz, öğretmen, öğrenciler ve Alaplı halkı tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Turgut Kaçmaz'ın konferansında İlçe Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik ve siyasi parti temsilcileri, Okul Müdürleri ve Öğrenciler katıldı.Konferansta, Çanakkale savaşı Fotoğraf Sergisi açılışı yapıldı - ZONGULDAK