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Dünyanın en yaşlı gergedanı Fausta öldü

Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğu sanılan Fausta öldü.

29.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:24 Dünyanın en yaşlı gergedanı Fausta öldü
Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğu sanılan Fausta öldü.
BBC'nin haberine göre, ilk kez 1965 yılında 3 yaşındayken 'da Ngorongoro kraterinde görülen siyah gergedan Fausta 57 yaşında yaşamını yitirdi.
Ngorongoro Doğal Hayatı Koruma İdaresinden Freddy Manongi, 54 yıldan uzun süre kraterin bulunduğu bölgede serbestçe dolaşan Fausta'nın sağlık sorunları nedeniyle son birkaç yılını barınakta özel bakım görerek geçirdiğini söyledi.
Manongi, kayıtların, 27 Aralık'ta ölen Fausta'nın dünyada en uzun yaşayan gergedan olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Fausta'nın uzun yaşamasına, hiç yavrulamamasının etkisi olduğu düşünülüyor.
Gergedanların vahşi doğada 37 ila 43 yıl yaşadığı belirtiliyor.

Tanzanya, Güncel

Kaynak: AA

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