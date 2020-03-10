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Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti

Guinness'e girebilmek için Mısır 3. Ligi'nden October 6 takımıyla sözleşme imzalayan 75 yaşındaki Ezzeldin Bahader ilk maçına çıktı ve golünü atarak tarihe geçti. Bahader'in en yaşlı futbolcu rekorunu kırabilmesi için bir 90 dakika daha çıkarması gerekiyor.

10.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:12

Geçtiğimiz Ekim ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 75 yaşında profesyonel bir kulüple sözleşme imzalayan Ezzeldin Bahader 90 dakika oynadığı ilk maçında golünü atarak amacına ulaşmayı başardı.

PENALTIDAN AĞLARI SARSTI, TARİHE GEÇTİ

Mısır 3. Lig takımı October 6'da oynayan Ezzeldin Bahader, uzun süren çalışmalarının ardından ilk maçına sakatlığına rağmen çıktı ve 90 dakika sahada kalmayı başardı. October 6 - Genius karşılaşmasında kazanılan bir penaltı vuruşunu da gole çeviren Bahader, Profesyonel bir maçta gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını alarak tarihe geçti.

"SAKATLANDIM AMA ÇIKMAK İSTEMEDİM"

Maç sonrasında BBC'ye konuşan Bahader açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Asla başarabileceğimi düşünmedim çünkü maçta sakatlandım ve çıkmak istemedim. Benim için çok zor oldu ama başardım. Bir sonraki maçta da 90 dakika sahada kalmak istiyorum"

Guinness kurallarına göre Bahader'in en yaşlı futbolcu rekorunu da kırabilmesi için üst üste 2 maçta 90 dakika forma giymesi gerekiyor.

Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti
Etiketler : Spor
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