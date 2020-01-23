Dünyanın en yaşlı pandası, 4 torunu ile Bahar Bayramı'nı kutladı

Yaşı insanlarda 100'ün üzerine denk gelen 37 yaşındaki ünlü 'büyükanne panda', fenerler ve flamalar ile dekore edilmiş panda evinde havuç, elma, bambu sürgünleri ve yapraklarıyla bayramı kutladı.

Bayram ziyafeti yiyeceklerinin bir kısmını torun pandalar sırtlarına yerleştirilen minik sepetlerle babaannelerine getirdi. Chongqing Hayvanat Bahçesi'nin yöneticisi Zhang Naicheng, 37 yaşındaki pandanın ara sıra nükseden yüksek tansiyonu dışında herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söyledi. 97 kg ağırlığındaki Xinxing her gün 30 kg bambu sürgünü ve 1 kg bambu yaprağı yiyor.

1982 yılında Sichuan Eyaleti'nde doğan Xinxing, dünyanın yaşlı pandası unvanının sahibi. 137 pandadan oluşan kocaman bir ailenin büyük annesi olan Xinxing'in yavruları ve torunları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya da dahil olmak üzere 20'den fazla ülkede hayatlarına devam ediyor. Ünlü panda, 1988 yılında Kanada'da düzenlenen Calgary Kış Olimpiyatları'na gitmiş ve 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilmişti.