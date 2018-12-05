Dünyanın En Yaşlı Youtuber'ı 107 Yaşında Hayatının Kaybetti

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:29



05 Aralık 2018 Çarşamba 17:29

Dünyanın en yaşlı Youtuberlarından biri olan Hindistanlı Mastanamma, 107 yaşında hayatını kaybetti.Country Foods adlı kanalında yerel ve bilinmeyen mutfak gereçleriyle yaptığı ve geleneksel yöntemlerle servis ettiği yemekleri yayınlayan dünyanın en yaşlı Youtuberı Hindistanlı Mastanamma, 107 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde dünyaya gelen Mastanamma, kanalında sebzeleri eski Hindistan kültürüne özgü bıçakları kullanarak ya da tırnaklarıyla soyup, yemekleri güneydoğu Hindistan'a özgü muz yapraklarıyla servis ettiği videolar paylaşıyordu.2016 yılında Mastanamma'nın torunu ile arkadaşının açtığı ve içerisinde Mastanamma'nun simgesi haline gelen "karpuz tavuk" gibi içeriklerin olduğu kanalın 1 milyondan fazla takipçisi olduğu biliniyor. - YENİ DELHİ