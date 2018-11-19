Dünyanın En Yüksek Cam Köprüsünde Bungee Jumping Keyfi Başlıyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:51



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:51

Dünya'nın en yüksek cam köprüsünden bungee jumping atlayışlarına başlanıyor.Çin'in Hunan eyaletine bağlı Zhangjiajie bölgesindeki Büyük Kanyon'u boyunca uzanan dünyanın en yüksek cam tabanlı köprüsünde Bungee Jumping atlayışlarına başlanacak. Köprüde kurulan atlama tesisinde 260 metrelik Bungee Jumping atlayışlarına 2019 yılında başlanacak. Proje, dünyanın en profesyonel Bungee Jumping takımlarından biri olan Go Bungy China tarafından yürütülüyor.Hunan eyaletinde Avatar filminin çekildiği Avatar dağlarındaki iki dağ yakasını birleştiren 430 metre yüksekliğinde, 300 metre uzunluğunda ve altı metre genişliğindeki cam köprü 3,4 milyon dolara mal olmuştu.Şimdiye kadar rekoru elinde bulunduran ise 233 metreyle Çin'deki Macao Kulesi'ydi. - PEKİN