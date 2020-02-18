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Dünyanın en zengin ismi iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağışlıyor

Dünyanın en zengin ismi olan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışlama sözü verdi.

18.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:50Dünyanın en zengin ismi iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağışlıyor
Dünyanın en zengin ismi olan 'un CEO'su Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışlama sözü verdi.
Amazon'un CEO'su ve Washington Post gazetesini sahibi Jeff Bezos, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını duyurdu. Bezos yaptığı açıklamayla yeni 'Bezos Dünya Fonu"'nun bu yaz para dağıtımına başlayacağını duyururken, "Birlikte yaşadığımız bu dünyayı harap eden iklim değişikliğine karşı savaşmakta var olan yöntemleri uygulayanlar ve yeni yöntemler bulmak isteyenlerle birlikte çalışmak istiyorum" dedi. Bezos'un sözünü verdiği bağış miktarı, servetinin tahmini olarak yüzde 8'lik bir kısmını oluşturuyor.
Öte yandan Bezos'un, daha önce iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı yapan Amazon çalışanlarını sessiz kalmamaları halinde kovmakla tehdit ettiği iddia edilmişti. Bezos'un açıklamasının iddialardan 1 ay sonra gelmesi dikkat çekti.
(İHA)

Jeff Bezos, Amazon, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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