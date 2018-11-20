Dünyanın En Zengin İsmi ve Amazon'un Sahibi Jeff Bezos'tan İlginç İtiraf

Geçtiğimiz Perşembe Seattle'da düzenlenen bir toplantıda şirket çalışanlarından biri Jeff Bezos'a Amazon'un geleceği hakkında sorular yöneltti. Çalışan, özellikle Bezos'un, ABD'nin perakende devi Sears'ın ve diğer büyük şirketlerin iflasından ne ders çıkardığını merak ettiğini sordu.

Bezos, "Amazon, başarısız olacak kadar büyük değil. Aslında Amazon'un bir gün iflas edeceğini düşünüyorum. Büyük şirketlere bakarsanız, ömrü 100 yıldan fazla olan şirket yoktur, ortalama ömürleri ise 30 yıldır." diye cevap verdi.

"SONUN BAŞLANGICI OLACAKTIR"

Bezos, ayrıca bu başarısızlığı geciktirmenin yolunun müşteri odaklı olmak ve kendileri hakkında endişe duymamak olduğunu belirterek, "Müşterilerimize odaklanmak yerine kendimize odaklanmaya başlarsak, bu sonun başlangıcı olacaktır." ifadesini kullandı.