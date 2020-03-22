Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı

Koronavirüsün insan yapımı bir biyolojik saldırı olduğu iddiaları yeni bir boyut kazandı. Dünya ekonomisi ve siyasetine yön verdiği iddialarıyla pek çok komplo teorisinin merkezinde olan Rockefeller ailesine ait Rockefeller Vakfı'nın 2010 yılında yayınladığı bir raporda adeta günümüzdeki koronavirüs salgınının birebir anlatılması dikkat çekti.

Gelecek bilimci Peter Schwartz'ın, Rockefeller Vakfı'na bağlı olarak kurduğu Global Business Network (GBN) tarafından yayınlanmış "Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar" başlıklı rapordaki ifadeler okuyanları hayrete düşürdü.

2010 Mayıs'ında servis edilen raporda 2030 yılına kadar gerçekleşecek kehanetler yer alıyor ve bu kehanetlerden birinde de günümüzdeki koronavirüsü akıllara getiren bir salgından bahsediliyor.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER ALT ÜST OLACAK"

Salgın zamanında gelişmiş ülkelerin alt üst olacağının belirtildiği raporda, "Yıllardır öngörülen küresel salgın geldi. Hızla yayılan virüs, salgınlara en hazırlıklı ülkeleri bile alt üst etti" ifadelerine yer veriliyor.

YÜZ MASKELERİ VE ISI KONTROLLERİ

Vatandaşlarını virüsten korumak için hükümetlerin 'olağanüstü önlemler' alacağını belirten rapor, "Küresel salgın sırasında tüm dünyada liderler yetkilerini genişletti. Yüz maskelerinin kullanımının zorunlu hale gelmesinden, tren istasyonları ve süpermarketler gibi toplumsal alanlara girişlerde vücut ısısı kontrollerine kadar çok sıkı kural ve kısıtlamalar uygulandı" gibi şimdilerde gördüğümüz çok tanıdık uygulamaları 10 yıl öncesinden anlatıyor.

"İLK ÇİN KURTULACAK"

Ülkelerin virüsle nasıl mücadele ettiklerine de yer veren rapor, virüsten ilk olarak Çin'in kurtulmayı başaracağı kehanetinde bulunuyor: "Salgın tüm dünyayı sardı. Tedbirlerin uygulanması gelişmiş ülkeler için bile büyük sorun oldu. Fakat birkaç ülke üstesinden daha iyi geldi; özellikle Çin. Çin hükümetinin tüm vatandaşlar için zorunlu karantinayı hızlı bir şekilde koyup uygulaması ve tüm sınırları anında kapatması milyonlarca can kurtardı. Ve virüsün yayılmasını diğer ülkelerden çok daha erken durdurmaları salgın sonrası hızlıca toparlanmalarına imkân verdi."

"ŞİRKETLER BOMBOŞ KALACAK"

Virüsün sadece insanları öldürmediği ifade edilen raporun devamında, "Küresel salgının ekonomiler üzerinde ise ölümcül bir etkisi oldu. Hem insanların hem de malların uluslararası hareketliliği durma noktasına geldi, turizm gibi zayıf endüstriler ve küresel tedarik zincirleri etkilendi. Yerelde bile, normalde en hareketli olan dükkânlar ve ofis binaları hem çalışanlar hem de müşterilerden yoksun şekilde aylarca boş kaldı" denildi.

"GIDA KITLIĞI YAŞANACAK"

Gelecekte teknoloji alanındaki olası eğilimlere değinilen Rockefeller raporunda, "Korumacılık ve ulusal güvenlik kaygılarıyla hareket eden ülkeler, Çin'in güvenlik duvarlarını taklit ederek kendi bağımsız, bölgesel tanımlı teknoloji ağları oluştururlar. Hükümetler internet trafiğini denetlemek konusunda çeşitli derecelerde başarıya sahiptir ancak bu çabalar yine de 'dünya çapında' internetin etkisini kıramadı" ifadeleri bulunuyor.

Ekonomide sektörel ve devlet düzeyinde büyük değişimlerin yaşanacağını öngören raporda ayrıca şöyle deniliyor: "Küresel gıda ve kaynak kıtlığı karşısında ülkeler iç piyasalarını ithalata karşı korumak ve tarımsal ürün ve diğer emtia ihracatını azaltmak için ticaret bariyerlerini yükseltti. 2016 yılına gelindiğinde, ülkeler Berlin Duvarı'nın yıkılışı sonrası dünyaya damgasını vuran küresel işbirliği ve birbirine bağlılığın en zayıfladığı döneme girdi."

YAYINDAN KALDIRDILAR

Tartışmalı rapor, Rockefeller Vakfı'nın yayımlarının yer aldığı resmi sitesinde 25 Mayıs 2010 tarihinde "www.rockefellerfoundation.org/news/publications/scenarios-future-technology" adresinden paylaşıldı. Birkaç yıl boyunca erişime açık olarak kalan yayın sonra bilinmeyen bir nedenle siteden kaldırıldı.

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