Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un lüks yatı Türkiye'de

Amazon'un sahibi olan dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada bulunan Jeff Bezos'un yatı Datça'da görüntülendi. 136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı olurken ünlü milyarderin yatta bulunup bulunmadığı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

BELEDİYENİN ATTIĞI TWEET DİKKAT ÇEKTİ

NTV'de yer alan habere göre; Bunun yanı sıra çekilen fotoğraflar yatın üzerinde bir helikopter bulunduğu da dikkatleri çekti. Konuyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nden de esprili bir paylaşım geldi. Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweeti alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.