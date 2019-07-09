09.07.2019 11:42
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Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un lüks yatı Türkiye'de

Dünyanın en zengini olan ve son günlerde boşanması ile gündemde olan Jeff Bezos'a ait lüks yat Datça açıklarında görüntülendi. Datça Belediyesi'nin Bezos'a teklif ettiği davet ise herkesi güldürdü.

Amazon'un sahibi olan dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada bulunan Jeff Bezos'un yatı Datça'da görüntülendi. 136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı olurken ünlü milyarderin yatta bulunup bulunmadığı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

BELEDİYENİN ATTIĞI TWEET DİKKAT ÇEKTİ

NTV'de yer alan habere göre; Bunun yanı sıra çekilen fotoğraflar yatın üzerinde bir helikopter bulunduğu da dikkatleri çekti. Konuyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nden de esprili bir paylaşım geldi. Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweeti alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un lüks yatı Türkiye'de
Jeff Bezos, Amazon, Datça, Magazin, Ekonomi, Güncel

YORUMLAR (5)
HTC: DÜNYAYI YÖNETEN AİLELERİN PİYONLARI BUNLAR
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KEN06: DERİNDEN BİLMEYENLER İÇİN BİR BİLGİ, DÜNYANIN EN ZENGİNİ NE BU JEFF BEZOS NEDEN BİLL GATES TİR, BU GİBİLER SADECE PİYONDUR FORBES LİSTESİNE HEP HEDEF SAPTIRMAK İÇİN BU KİŞİLERİN İSMİ VERİLİR, BU TÜR KİŞİLERİN İPLERİ VE KONTROLU Rothschild ve Rockefeller ailelerindedir. Toplam servetleri ise 100 trilyon dolar civarındadır
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11 4
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MIŞKO''YA CEVABEN: 1 trilyon=1000 milyar kardeşim, düşün artık ne kadar ediyor. .
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MIŞKO: 100 Trilyon dolar dediğin nedir ki bizim ali başkan da bile 3 Milyar var. bu nasıl en zenginler
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.....: heralde ortaksın bu ailelere?:))
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