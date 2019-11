Dünyanın en zor oyunu nedir? Dünyanın en zor oyunu ve dünyanın en kötü oyunları!

"Ben en iyi oyuncuyum" diyenleri bekleyen dünyanın en zor oyunları , farklı kategorilerde oyuncuları rekabete sokuyor. Dünyanın en zor zeka oyunu, dünyanın en zor oyunu MEB ve dünyanın en zor oyunları olarak farklı başlılarda sıralanan oyunlar, oyunseverler arasında en iyiyi seçmeyi sağlıyor. İşte Dünyanın en zor oyunu ve dünyanın en kötü oyunları!

DÜNYANIN EN ZOR OYUNLARI

Oyun oynamayı bir yaşam tarzı haline getiren ve bu alanda ne iyisi olduğunu iddia edenler dünyanın en zor oyunlarını oynayarak kabiliyetlerini sergiliyor.İşte dünyanın en zor oyunları:

DÜNYANIN EN ZOR OYUNU/ DARK SOULS

Bir Japon firması olan From Software tarafından geliştirilen bir aksiyon-rol yapma video oyunudur. Oyun , oyuncunun bir namevt karakteri yöneterek hacca çıktığı Lordran krallığında geçmektedir. Dark Souls'un hikâyesi minimalistiktir ve büyük bir kısmı yolculuk sırasında karşılaştıklarına karşı oyuncunun yaptığı yorumlara dayalıdır. Oyunun zorluk derecesi değiştirilemez ve karakterin ölümü sonrasında kaybettikleri oyuncuyu dikkatli karar vermeye yönlendirir. Oyuncu ilerleme kaydettikçe kendisine yardımcı olacak silahlar, zırhlar ve diğer eşyalarla doludur. Oyunun çevrimi içi kısmında, bir oyuncu isterse kendisine yardımcı olması için başka bir karakteri çağırabilir veya birbirlerinin dünyalarını istila ederek karşılıklı dövüşebilirler.

Dark Souls, genellikle iyi eleştiriler almıştır ve oldukça ilgi ve eleştiri almış zorluk derecesiyle birlikte anılmaktadır Nisan 2013'e kadar, From Software Dark Souls oyununun 2.3 milyondan fazla kopyasının satıldığını duyurmuştur.

DÜNYANIN EN ZOR OYUNU/ N+

N+, oyuncu bir kontrol ninja aynı anda tehlikeleri kaçınarak altın toplama ve sonunda seviyesini tamamlar bir çıkış kapısını açarken kiremit tabanlı seviyelerini gider. Oyun dört anahtardan oluşur - bir sola kaydırma tuşu (varsayılan sol ok), sağa kaydırma tuşu (varsayılan sağ ok), atlama (z tuşu ortak bir alternatif olsa da varsayılan kaydırma tuşu) ve intihar (varsayılan k tuşu). Çeşitli arazi tiplerinde hareket etme ve zıplama kombinasyonları, ninja'nın duvardan duvara atlama, dikey eğimleri tırmanma ve dik yüzeyleri aşağı kaydırma gibi çeşitli hareketler yapmasını sağlar.

N+

DÜNYANIN EN ZOR OYUNU/ Flappy Bird

Flappy Bird,akıllı telefonlar için yapılan bir oyundur. Aslında bu oyun Iphone 5 için 5 Mart 2013'te piyasaya sürüldü, fakat oyunda yapılan küçük bir güncelleme yüzünden oyun aniden bir trend haline gelmiştir. 2014 ise oyun Amerika ve Çin gibi ülkelerde en çok bedava indirilen oyunlar listesine girmiştir.

Fakat oyun 9 şubat 2014 tarihinde yapımcının isteği üzerine Google Play ve App Store'dan kaldırılmıştır. Bu istek ise 1 gün öncesinden yapımcının Twitter hesabindan attığı tweet sayesinde biliniyordu: "Sorry Flappy Bird users, 22 hours from now, Flappy Bird will be taken down. I can't take this anymore." diyerek yapımcı burada dünyanın ve medyanın dikkatine katlanamadığından dolayı oyunu 22 saat sonra kaldıracağını söylemiştir.

Flappy Bird

DÜNYANIN EN ZOR OYUNU/ Contra: Hard Corps

Konami tarafından geliştirilen bir shoot 'em up video oyunu serisidir. Seri, ilk olarak 1987 yılında, basit bir şekilde Contra başlıklı bir jetonlu arcade oyunu olarak ortaya çıktı. Daha sonra 1988'de Super Contra oyununun piyasaya sürüldü ve çeşitli ev platformları için üretilen birkaç devam oyunu izledi.

1994 yılında, Mega Drive için çıkmış olan yapım, Contra III: The Alien Wars'un 5 yıl öncesini konu alıyordu. Konami tarafından geliştirilen yapım, Metal Slug serisinin atası olarak da sayılabilir. Fakat, zorluk olarak Meta Slug'dan çok daha ölümcül bir seviyedeydi.

DÜNYANIN EN ZOR OYUNU/ Shovel Knight

Yacht Club Games tarafından geliştirilip dağıtılmış, aksiyon-platform türünde bir video oyunudur.

Kickstarter'da kitlesel fonlanan oyun, 26 Haziran 2014 tarihinde üç farklı platformda yayımlandı. Çoğunlukla olumlu tepkiler alan oyun; incelemeleri derleyip, istatistik veren GameRankings sitesinde 100 üzerinden 87'lik; Metacritic sitesinde ise 100 üzerinden 85'lik ortalamalar tutturdu.

DÜNYANIN EN ZOR OYUNU/ 1001 Spikes

1001 Spikes ,8bits Fanatics ve Nicalis tarafından geliştirilen ve Nicalis tarafından yayınlananbir platform oyunudur. Aslen Aban Hawkins ve 1001 Spikes olarak adlandırılanoyunun amacı, büyük bir araziden kaçmak ve diğer birçok felaketten etkilenmeden zafere ulaşmak için mücadele etmektir. Birden fazla seyahat boyunca oyun , özellikle düşen taşları atlatmak ve çok daha fazlası yapmak zorunda kaldıkça zorlaşıyor.

DÜNYANIN EN KÖTÜ OYUNLARI

Oyunseverler için sunulan ama yeterli ilgiyi görmeyen bazı oyunlar, dünyanın en kötü oyunu listesinde yerini aldı İşte dünyanın en kötü oyunları:

T. the Extra-Terrestrial(1982)

Catfight(1996)

Superman Returns(2006

Assassins Creed 3(2012)

Kinect Star Wars(2012)

The Quiet Man

Gene Rain

Ark Survival Evolved

Fantasy Hero: Unsigned Legacy