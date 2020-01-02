Haberler » Güncel » Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor - Haber

Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu zorlu Dakar Rallisi 5 Ocak'ta Cidde'de başlıyor.

02.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:06 Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor
Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu zorlu Rallisi 5 Ocak'ta Cidde'de başlıyor.
Red Bull açıklamasına göre, 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayacak "düyanın en zor yarışının" başlangıç noktası Kızıl Deniz'in kıyısındaki Cidde olacak.
12 etaptan oluşan 12 günlük Dakar Rallisi 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek. Dakar'ın tüm heyecanı 4 Ocak'taki ön yayınla birlikte her gün Red Bull TV'den Türkçe altyazılı yayınlanacak.
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42. kez düzenleniyor. Sporcular Dakar Rallisi'nde yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edecek.
Rallide her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda yarışlar düzenlenecek. 10 yıl aranın ardından ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayacak Dakar Rallisi'nin startı Cidde'den verilecek.
Dakar Rallisi'nde bitiş noktası da Qiddiya olacak. Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı 4 Ocak'taki ön yayınla birlikte her gün Red Bull TV'den Türkçe altyazılı yayınlanacak.

Yüzde 75'inin kumda geçeceği Dakar Rallisi'nde pilotların finişi görebilmek için ayrıca sarp ve dik kayalıkları da aşması gerekecek.

Geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, motosiklette bir diğer Red Bull Toby Price, kamyonda ise Kamaz Master pilotu Rus Eduard Nikolaev zirvede yer alırken, ATV'de birinci Nicolas Cavigliasso olmuştu.

Suudi Arabistan, Red Bull, Dakar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
13:46   Meteorolojiden yağış uyarısı - Haber
13:46   Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 2 sanığa hapis cezası verildi - Haber
13:44   Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu - Haber
13:41   Tatil BTM'de güzel - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:48:37