Dünyanın Erenjisi Ve Türkiye Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirilen konferansa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Cemal Nogay, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile Prof. Dr. Mehmet Çelik, Malatya Birlik Vakfı Başkanı Sadi Ergün, Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Polat: Sosyal ve Kültürel alanda birçok etkinlik düzenlemekteyiz

Kısa süre önce yapılmasını planladığımız konferansımıza vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiden doyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığımız andan itibaren vatandaşlarımıza açıklamış olduğumuz 112 Acil Eylem Palanında yer alan projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak rutin hizmetlerimizin yanında Malatya'ya değer katacak, hizmet ve yatırımların hayata geçirilmesine de büyük önem vermekteyiz. Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve sportif faaliyetlerin ilimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlimizi bu alanlarda da etkin hale getirmek için bir çok etkinlik düzenlemekteyiz. Konferans vermek üzere davetimize icabet eden Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile Prof. Dr. Mehmet Çelik hocamıza teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayarak salonumuzu dolduran vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın konuşmasının ardından konferansa geçildi.

Dünya ve Türkiye'nin enerjisine dair birçok konunun konuşulduğu konferans, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Türkiye'de çıkarılan birçok olayın arkasında Türkiye'nin istikrarını ve gelişmesini istemeyen güçler vardır. Dünyada enerjiye sahipseniz kazanırsınız. Enerjiye uzaksanız ülkenizde üretim olmaz ve kazanamazsınız. Türkiye son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla dünyada enerji konusunda ilerlemeler sağlamakta. Doğalgaz ve Petrol arama konusundaki çalışmaları Türkiye'nin ileride enerji alanında ne kadar başarılı olacağının kanıtıdır. Zamanında petrole sahip olma uğruna Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan güçler günümüzde ise Türkiye'yi parçalamanın ve yok etmenin planlarını yapmaktalar. Türkiye enerji alanında yapmış olduğu çalışmalarla her geçen gün güçlenmekte ve bölgesinde söz sahibi olmaktadır. Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet Çelik'in engin bilgi paylaşımıyla çok verimli geçen konferansta Türkiye gündemi sık sık konuşuldu. Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet Çelik'in akıcı anlatımlarıyla, sohbet niteliğinde gerçekleşen konferans büyük beğeni ile izlendi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile Prof. Dr. Mehmet Çelik'e kayısı ve tablo hediye etti.