Dünyanın Her Köşesinden Teknoloji Yetenekleri Estonya'ya Akın Ediyor

Startup alanında Avrupa'nın lider ülkelerinden Estonya, dünyanın en iyi BT profesyonellerini Estonya'da buluşturacak ikinci Kariyer Avı (Career Hunt) programını başlattı. Bu programda BT profesyonelleriyle Transferwise, Taxify, Veriff ve Pipedrive gibi yetenekli BT uzmanlarına ihtiyaç duyan birçok startup bir araya getiriliyor.

Bir benzerinin geçen sene yapıldığı programa ilgi gösteren dünyanın dört bir yanından 5,500 kişi, Estonya'da çalışmak başvuruda bulundu. Toplamda 23 başarılı aday Estonya'ya gelerek ülkenin en iyi teknoloji şirketleriyle yüz yüze görüşme imkanı elde etti. Bu adayların 7 tanesi daha sonra Estonya'da çalışmaya başladı.

Estonya bu yıl da teknoloji uzmanlarını hayatlarını değiştirecek bir iş görüşmesine çağırıyor. İlk inceleme aşamasını geçen katılımcılar beş gün sürecek ve tamamen ücretsiz olan bir teknoloji turu için Estonya'ya uçacak. Katılımcılar program kapsamında iş çıkışı eğlencesine, Estonya'nın geleneksel saunalarını keşfetmeye ve kuzey yemekleriyle birlikte ünlü beyaz geceleri deneyimlemeye davet ediliyor.

Estonya Devleti'nin Work in Estonia programı aracılığıyla gerçekleştirilen bu yılki Kariyer Avı'na başvurular 31 Mart 2019'a kadar https://careerhunt.eu/ sayfasından online olarak yapılabiliyor. Ayrıca aynı sayfadan katılan şirketlerin tam profillerine ve adaylardan istenen gerekliliklere de ulaşılabiliyor.

Estonya'nın en gelişmiş dijital bir topluluk olduğunun altını çizen Work in Estonia programının Kariyer Avı Başkanı Kaisa-Triin Kosenkranius, konuyla ilgili şunları söyledi: "Estonya'nın küçük bir ülke olması sizi yanıltmasın. Estonya dijital ekonomiye temelden bağlı ve birçok BT dönüm noktasının gerçekleştiği bir ülke. Burası Skype'ın geliştirildiği ve aynı zamanda ilk e-residency sisteminin ortaya çıktığı yer. Bu yüzden Estonya'da çalışmak, en üst seviyedeki profesyonel bir ağda kariyerlerini geliştirmek isteyen insanlara birçok fırsat ve eşsiz deneyim sunuyor."

Kosenkranius sözlerine şu şekilde devam etti: "Estonya'nın startup topluluğu birbirine sıkı sıkıya bağlı. Bu sayede hayallerini gerçekleştirmek isteyen teknoloji profesyonellerine hem yerel hem de uluslararası seviyede sayısız fırsat sunuyor. Estonya'ya özel olan nitelikler, oyunun kurallarını yeniden yazan BT şirketlerinin yöneticileriyle kahve içmenizi, beyin fırtınası yapmanızı ve tüm bunları gerçekleştirmek için işe koyulmanızı sağlıyor."

Estonya'ya yerleşen ilk katılımcılar, geçirdikleri Kariyer Avı Haftası'nı "çığır açan bir deneyim" olarak tanımlıyor.

Tüm dünyayı geride bırakan teknoloji inovasyon merkezi olmanın yanında Estonya temiz havası, ormanları, sürdürülebilir yaşamı ve kamu güvenliğiyle de öne çıkıyor. Batı Avrupa'ya kıyasla geçim masrafları da daha az. Ülkenin küçük olmasının kendine göre faydaları var. Meksika'dan Tallinn'e yerleşen bir Dijital Pazarlama Uzmanı olan Ana Falcon, "Estonya, küresel ölçekte etki yaratabilecek şeyleri yapabileceğiniz rahat bir ülke" diyor.

Kaynak: Bültenler