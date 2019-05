Dünyanın İlk Dijital Devleti 'Birleşik Dünya Devleti' Kuruldu

Dijital ortamda kurulan, insanı, doğayı ve hayvanları korumak gibi üç ana şartı bulunan dünyanın ilk dijital devleti Birleşik Dünya Devleti, yeryüzünde süregelen zulmü durdurmak üzere yeni bir dönem başlatıyor.

İş insanı, siyasetçi ve Birleşik Dünya Devleti Kurucusu Enis Timuçin, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümünde, dünyanın ilk dijital devleti olan Birleşik Dünya Devleti'ni kurduklarını düzenledikleri bir basın toplantısı ile açıkladı.

Devletin kurallarını ve yapısını belirlemek için 2012 yılından itibaren çalıştıklarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 100. Yıldönümünde Atatürk'e atfen bu tarihi seçtiklerini belirten Birleşik Dünya Devleti Kurucusu Enis Timuçin, "Vatandaşlık için tek şart iyi insan olmak. Dünyada bir ilk olan Birleşik Dünya Devleti'nin vatandaşlarına sunacağı imkanlar üzerinde uzun yıllar çalıştık. Amacımız iyilerle kötüleri birbirinden ayırmak, iyilerle kötünün panzehrini oluşturmak. Hangi ırktan olursa olsun önemli olan insan olmaktır. Birleşik Dünya Devleti olarak dillerin, dinlerin ve ırkların insanı olma noktasında değil insan olma noktasında bir hareket geliştirdik. Yeni jenerasyona baktığımızda son derece hızlı bir şekilde global bilgiye ulaşabildiğini görüyoruz. Global bilgiye ulaşan bireyler sınırları kaldırarak global bir dünyada yaşamak istiyorlar; yani sınırları ortadan kaldırmak istiyorlar. Bizim dünyamızda bayrak, dil, din, ırk ve milliyet gibi sınır ve sınırlamalar yok. Olmadığı için de her dinden, dilden ve ırktan olanların kucaklandığı bir yapıyız. Biz, Birleşik Dünya Devleti'nde sınırları şiddetle çizmedik, sevgiyle çizdik. Birleşik Dünya Devleti'ni yepyeni bir mantıkla geliştirdik. Biz, Birleşik Dünya Devleti'nde insanlar özgür olsun, hayvan hakları korunsun ve yaşanabilir bir dünyanın mümkün olduğunu herkese gösterelim istiyoruz. Biz Birleşik Dünya Devleti'ni, dil, din, ırk, cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin, dünyadaki bütün insanların bir arada yaşayabileceği, aynı duygu ve düşünceleri paylaşabileceği, insan olduğunu hatırlayabileceği şekilde, dünyadaki her insana ve de her canlıya kucak açan bir yapı olarak kurduk." dedi.

Kaynak: Bültenler