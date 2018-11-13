Dünyanın İlk Katlanabilir Akıllı Telefonunun Fiyatı Sızdırıldı

Samsung'un geçen hafta görücüye çıkardığı dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunun fiyatı sızdı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiler, firmanın katlanabilir akıllı telefon için düşündüğü fiyatı ortaya çıkardı. Samsung'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Infinity Flex ekranlı katlanabilir Samsung akıllı telefon, 1770 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

GELECEĞİN AKILLI TELEFONLARI İÇİN TEMEL

Samsung bu yeni katlanabilir ekran teknolojisini 'geleceğin akıllı telefonları için temel' olarak tanımlıyor. Ancak şirket, tasarıma ait pek çok detayın gizli tutulduğunu ve kullanılan temsili tasarımın gerçekle birebir uyuşmayacağını da belirtti.

APPLE'DA BU TEKNOLOJİ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

Bu teknoloji üzerine mesai harcayan tek şirket Samsung değil. Geçtiğimiz dönemde Apple'ın katlanabilir akıllı telefon modeli için aldığı patente ait olan görselde basına sızmıştı. Ancak Samsung'un aksine Apple'ın bu modeli ile ilgili bir tarih açıklaması bulunmuyor.