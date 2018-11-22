Dünyanın İlk Türbanlı Cumhurbaşkanı Halime Yakup Kimdir?

Resmi ziyaret amacıyla gittiği Hollanda'da büyük ilgi gören Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakup, dünyanın ilk türbanlı kadın cumhurbaşkanı olma özelliğine sahip. Peki, Halime Yakup kimdir?

HALİME YAKUP KİMDİR?

Halime Bin Yakup, 23 Ağustos 1954 tarihinde Singapur'da doğdu. 2001 yılında siyasette aktif rol üstlenmeye başlayan Halime Yakup, 2013 yılından bu yana Singapur Meclis Sözcülüğü görevini yürütüyor.

SEÇİME GEREK KALMADAN DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ

Yakup, 7 Ağustos 2017'de, devlet başkanlığı seçimlerine katılabilmek amacıyla Meclis Sözcülüğü görevinden istifa etti ve 23 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerde adaylığını açıkladı. 2017 devlet başkanlığı seçimlerinde, adaylar arasında en uygun adayın Halime Yakup olduğunun açıklanması ile seçimlere gerek kalmadan 11 Eylül 2017 tarihinde ülkenin yeni devlet başkanı olduğu açıklandı.

SİNGAPUR'UN İLK KADIN DEVLET BAŞKANI

Halime Yakup, Singapur'da 13 Eylül 2017 tarihinde ülkenin sekizinci devlet başkanı olarak devlet başkanlığına seçildi. Aynı zamanda Singapur'un ilk kadın, dünyanın da ilk tesettürlü Cumhurbaşkanı olarak da tarihe geçti.