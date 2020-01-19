Dünyanın kilitlendiği 11'li zirveden ilk fotoğraflar geldi

Almanya 'nın başkenti Berlin 'de düzenlenen ve Libya 'daki çatışmalara çözüm bulmak için yapılan uluslararası toplantıların devamı niteliğinde olan Libya Konferansı başladı.

DÜNYA BU ZİRVEYE KİLİTLENDİ

Dünya Berlin'de yapılan 11 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla temsilcilerinin katıldığı Libya Konferansı'na kilitlendi. Zirve Libya krizinde söz sahibi olan aktörleri Berlin'de bir araya getirdi.

ERDOĞAN'I MERKEL VE GUTERRES KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından zirvenin yapılacağı Şansölyelik Makamı'na geldi. Erdoğan burada Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

11 ÜLKENİN TEMSİLCİLERİ KATILDI

Libya Konferansı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM, Afrika Birliği, AB başta olmak üzere 11 ülkenin başbakanları ve temsilcileri Başbakan Merkel'in davetlisi olarak Berlin'e geldi.

ÇOK SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Konferans nedeniyle Berlin Tegel havalimanı ve konferansın yapılacağı Başbakanlık çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındı.

AMAÇ, ATEŞKESİN KALICI OLMASINI SAĞLAMAK

Konferansın hedefi, Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosuna sıkı sıkıya uyulmasını sağlamak.