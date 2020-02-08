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Dünyanın konuştuğu Korona karantinasındaki gemiden kötü haber

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 89'a yükseldi.

08.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:16Dünyanın konuştuğu Korona karantinasındaki gemiden kötü haber
'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 89'a yükseldi.

Korona virüsünün Japonya'daki adresi olarak gündeme gelen karantina altındaki yolcu gemisinden bugün de kötü geldi. Dün 41 yolcuda daha virüs tespit edilmesiyle 61'e yükselen caka sayısıyla bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine oturan gemide, bugün de 3 yolcunun enfekte olduğu anlaşıldı. Böylece gemideki vaka sayısı 64 olurken, Japonya genelindeki vaka sayısı da 89'a yükseldi. Sağlık otoriteleri, son tespit edilen hastaların sağlık kuruluşlarına sevkinin gerçekleştirildiğini açıklarken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Gemideki salgın durdurulamıyor

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide, ilk etapta 20 kişide, dün de 41 kişide virüs saptandığı açıklanmıştı. Bugün rapor edilen 3 yeni vaka, gemideki hasta sayısını 64'e çıkarırken, Japonya'daki toplam vaka da 89'a yükselmişti. Resmi açıklamaya göre 19 Şubat'a dek sürmesi beklenen karantinanın ise uzatılabileceği ifade ediliyor. - TOKYO

Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

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