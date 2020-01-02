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Dünyanın konuştuğu olayda İstanbul'da gözaltılar (2)

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

02.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:58 Dünyanın konuştuğu olayda İstanbul'da gözaltılar (2)

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan 'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili 'da 7 kişi gözaltına alındı.

'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu belirtildi.



İstanbul, Japonya, Nissan, Güncel

Kaynak: DHA

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