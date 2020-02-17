Dünyanın konuştuğu Sıla'ya, muhteşem karşılama

ÇİN'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya 'daki kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki bir çocuğu tutarak hayatını kurtaran Sıla Kara, sporcusu olduğu kulübe girişte alkışlarla karşılandı. Erzurum Kayak Kulübü sporcuları, Sıla Kara'yı bedenleri ile yaptıkları kalbin içine alarak hep bir ağızdan, "Seninle gurur duyuyoruz" diye bağırdı.

15 DAKİKA HAVADA TUTTU

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşında Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TEBRİK TELEFONLARI ALIYOR

Yaşanan olayın Demirören Haber Ajansı tarafından dünyaya duyurulması üzerine Sıla Kara'ya, yurt içi ve yurt dışından tebrik telefonları yağdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Türk Büyükelçisi Esen Altuğ'un da kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini ifade eden Sıla Kara, "Türkiye'den ve yurt dışından tebrik mesajları alıyorum. Ülkemin adını dünyaya duyurduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bana güzel mesajlar gönderen herkese teşekkür ediyorum. Yıllardır hizmet verdiğim Erzurum Kayak Kulübü'nde Başkanımız Atakan Alaftargil, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular tarafından prensesler gibi karşılandım. Bedenleri ile kulüp binanın önünde kalp yapıp beni içine almalarını ise hiç unutmayacağım. Biz tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin çocuklarıyız. Biz atalarımızdan böyle gördük böyle büyüdük" diye konuştu.

O BİR MADALYA CANAVARI

Türkan-Mürsel Kara çiftinin 4 çocuğundan tek kızları olan Sıla Kara, henüz 7 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birlikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen Kara, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Spor hayatında başarı hikayeleri yazan Sıla Kara, 2011 yılında da Kayak Milli Takımı'na girdi. 7 yıllık Milli Takım geçmişinde 100'ün üzerinde madalyaya sahip. Atatürk Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan Sıla Kara, yılda ortalama 10 ila 15 madalya kazanarak büyük başarılara imza attı. Arkadaşlarının 'Dağların kızı' dediği Sıla Kara'nın en büyük hayali, Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya alarak başarılarını taçlandırmak.

KULÜP BAŞKANI ÖDÜLLENDİRDİ

Sıla Kara ile her zaman gurur duyduklarını söyleyen Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil ise, "Çin'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya'da yaptıklarını duyunca gözyaşlarımı tutamadım. Ben de 2002 yılında ABD'de yapılan olimpiyatlara katılmıştım. Türk Bayrağını yurt dışında temsil etmek hele Sıla gibi kahramanlık yapmak muhteşem bir duygu. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Sıla, bana göre ödüllerin en güzeline layık. Biz de çam sakızı çoban armağanı kulüp olarak kendisine kıyafetiyle birlikte kayak takımı hediye edeceğiz" dedi.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Slovenya'dan döner dönmez sporcusu olduğu Erzurum Kayak Kulübü'ne giden Sıla Kara burada alkışlar karşılandı. Sıla Kara'yı kulübün dışına çıkaran sporcular, onu bedenleri ile oluşturdukları kalbin içine alıp hep bir ağızdan, "Seninle gurur duyuyoruz" diye bağırdı. Sporcular daha sonra Kara'yı elleri ile havaya fırlattı.