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Dünyanın korona virüsle mücadelesi sürüyor

Korona virüs salgını kasıp kavurmaya devam ediyor.

11.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:57
Korona virüs salgını kasıp kavurmaya devam ediyor. Ölü sayısının yüz bini aştığı dünya genelinde en fazla vaka yarım milyon kişiyle ABD'de
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 700 bini, hayatını kaybeden kişi sayısı da 100 bini aştı. Covid-19 salgınından 24 saatte Fransa'da 987 kişi, İngiltere'de 980, İspanya 'da 605, İtalya 'da 570, ABD'de 1878 kişi hayatını kaybetti. Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kez görüntülendi. Dünya genelinde vaka sayısı en fazla ülke 500 bini aşan sayısıyla ABD. Onu İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya takip ediyor. Şu ana kadar 370 binden fazla insan da sağlığına kavuştu. Bu sayı en fazla 77 binle Çin'de. Onu İspanya, Almanya, İran ve İtalya izliyor.
(İHA) Dünyanın korona virüsle mücadelesi sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İspanya, İtalya, Güncel
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