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Dünyanın mobilya devlerine koronavirüs darbesi

Aralarında Aarons, Herman Miller ve QuMei'nin de olduğu birçok mobilya şirketi, işlem gördükleri borsalarda büyük değer kaybı yaşadı.

24.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:10
Dünyanın mobilya devlerine koronavirüs darbesi
Aralarında Aarons, Herman Miller ve QuMei'nin de olduğu birçok mobilya şirketi, işlem gördükleri borsalarda büyük değer kaybı yaşadı.
Dünya korona virüs salgınıyla baş etmeye çalışırken durumun ekonomik boyutu da her geçen gün ağırlaşıyor. Dünyanın en büyük mobilya satıcılarından Aarons, işlem gördüğü New York borsasında 1 Ocak'tan bu yana yüzde 68 değer kaybetti. Amerika'nın önemli mobilyacıları arasında yer alan Bed Bath & Beyond yüzde 66, Bassett Furniture yüzde 62, Hooker ise yüzde 48 değer kaybı yaşadı. Alman Herman Miller NASDAQ'da yüzde 36 ve Çinli QuMei ise Şanghay borsasında yüzde 16'lık düşüşle dikkat çeken diğer şirketler oldu. Dünya mobilya üretiminde ilk 5'de yer alan Çin, ABD, İtalya, Almanya ve Fransa'da alınan sosyal izolasyon ve karantina tedbirleri nedeniyle üretimde aksaklık yaşarken Japonya, Kanada ve İngiltere'de ilerleyen günlerde oluşabilecek olumsuzlukların mobilya şirketleri için büyük risk taşıdığı belirtiliyor.
Mission Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Şahin, sektör için Türkiye'de de istihdamın sekteye uğramaması ve mağduriyet yaşanmaması için kriz planına ihtiyacının olduğunu vurguladı.
"ÜRETİCİNİN KORUNMASI İÇİN ADIMLAR ATILMALI"
Bu zorlu süreçte devletin ekonomik desteklerle üreticiyi desteklemesi gerektiğini belirten Erhan Şahin, "Türkiye'de halihazırda üretimi durduracak kadar ciddi bir durumla karşılaşmasak da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dünyanın lüks mobilyada öne çıkan ülkesi İtalya'da maalesef değil üretici insan canının bile korunmakta acizlik yaşadığına şahit oluyoruz. Bu noktada Fransa, ABD ve Çin mobilya üreticisini korumaya yönelik adımlar atıyor. Ülkemizde de istihdamın sekteye uğramaması ve mağduriyet yaşanmaması için kriz planına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
"SALGINLA SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜCADELE İÇİN EKONOMİK REFAH ŞART"
Salgın hastalıklarla mücadele için ekonomik gücün son derece önemli olduğunu ifade eden Şahin açıklamalarına şöyle devam etti: "Koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek için ilk olarak toplumsal bilince sonrasına ise ekonomik güce ihtiyaç duyuluyor. Bugün Çin, Almanya ve Güney Kore koronavirüs salgınıyla düşük ölüm oranlarıyla başa çıkabilirken, İtalya ve İran'da durumun iç açıcı olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin salgının olası yayılma durumunda, ekonomik tedbirleri de devreye sokması yerli şirketlerin varlığını teminat altına alacaktır. Dünyanın öne gelen mobilya şirketlerinin yaşadığı değer kaybı bu durumu en net açıklayan dayanak oldu. Benzer bir durumda Türk şirketlerin, özellikle küçük ve orta ölçekli mobilyacıların büyük zarar göreceği bir gerçek".
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Herman Miller, Koronavirüs, Murat Erat, Güncel

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