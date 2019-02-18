Simonto Deri ve Kürk firma yetkilisi Mustafa Şentürk, "Biz Simonto olarak erkek giyimine hizmet veriyoruz. Deri ve kürk üretimi yapıyoruz. Kaliteli ve model yelpazesi çok geniş olan ürünlerimiz mevcut. Müşterilerimize özel tasarımlar yapıyoruz. Dünyanın her tarafına da ihracat yapıyoruz. Son yıllarda Amerika ve Kanada ağırlıklı olarak yola devam ediyoruz. Rusya, Ukrayna ve eski Sovyet ülkelerine de ihracat yapıyoruz. İhracat yelpazemiz giderek genişliyor." dedi.

"HER BÖLGEYE ÖZEL ÜRETİM"

Şentürk, "Yalnızca erkek ürünleri üretimi yapıyoruz ve ürün gamımız da oldukça geniş. Bu yüzden model yelpazemiz oldukça geniş. Bölgelere yaptığımız ürünlerin üretimi değişiyor. Her bölgeye özel üretimler yapabiliyoruz.Yani dünyanın nabzı Simonto Deri ve Kürk'te atıyor. Kalitemiz de en üst seviye." şeklinde konuştu.

"YILLARCA KULLANILACAK ÜRÜNLER SUNUYORUZ"

Mustafa Şentürk, "Müşterilerimize yıllarca kullanabilecekleri ürünler sunuyoruz ve bunun garantisi veriyoruz. Deri çok değerli bir materyaldir. Kullanımı çok güzel aynı zamanda da çok özen gösterilmesi gerekir. Derinin hiçbir zaman modası geçmeyecek. İşte bu nedenlerden dolayı herkese kullanmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.