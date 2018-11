Dünyanın Önde Gelen Şefleri Gastromasa'da Buluştu

Gastronomi sektörünün tüm paydaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansta, dünyaca ünlü şeflerin yanı sıra Asya ve Avrupa'nın en iyi 50 restoranı listesinde yer alan restoranların şefleri de sunumlarıyla izleyenleri büyüledi.

IV. Gastromasa Gastronomi Konferansı açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Gastronomi Turizmi Komisyonu Başkanı Vedat Başaran, Gastromasa Konferansı'nın Türk gastronomi sektörünün gelişimine ve dünyaya açılmasına öncülük ettiğini belirtirken, ülkemizin markalaşmasında büyük rol oynayan Gökmen Sözen'e teşekkürlerini sundu. Başaran konuşmasında binlerce yıl önce mutfakta başlayan evrimleşme hikayesinin, mutfaktaki yaratıcılık konusunu dünyanın en önemli şeflerinden dinlemenin önemine vurgu yaptı.

Konferansın ana sponsorluğunu üstlenen Metro Toptancı Market ve Gastronometro adına konuşan Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu üyesi Sinem Türüng; Türk mutfağına ve değerlerine sahip çıkmayı kendilerine amaç edindiklerini belirtirken gastronominin geleceği ve gelişimi için hayata geçirdikleri projelerden bahsetti. Türkiye'ye özgü lezzetlerin, coğrafi işaretli ürünlerin tescillenmesinin yanı sıra et ve balık izlenebilirliği için de projeler geliştirdiklerini aktaran Türüng, gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun da gastronominin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

TÜRK MUTFAĞINI ARTIK TÜM DÜNYA TANIYOR

IV. Gastromasa Gastronomi Konferansı her yıl olduğu gibi bu yıl da gastronomi alanında yetkin sayısız yerli ve yabancı şefi bir araya getirerek Türk mutfağının dünya mutfaklarıyla buluşturmaya devam etti. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen, "Mutfağımızın asırlardır süren lezzet yolculuğunu tüm dünyaya anlatmak için dört yıl önce bir yola çıktık ve bu keyifli yolculukta hayal ettiğimizden daha fazla yol kat ettik.Türk mutfağının başarılarını global katılımcıların yer aldığı güçlü bir platformda tanıtıyor ve Türk gastronomisiyle dünya mutfakları arasında köklü bir ilişki inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sözen konuşmasına şu sözlerle devam etti, "Yeni trend ve gelişmelerle ülkemizin gastronomi alanında yerelden globale uzanan başarı hikayelerine her gün yenilerini eklemekten dolayı çok mutluyuz."

Gastronomi alanında hayata geçirdiği ulusal ve uluslararası konferanslar ile bir kültür elçisi gibi çalışan Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen açılış konuşmasında; "Gastromasa Konferansı başta Türkiye olmak üzere hem bölgede hem de dünyada kendi alanında sürdürülebilirliği ile gastronomi profesyonellerine katma değer sağladığını açıkça gösteriyor. Amacımız Türkiye gastronomi profesyonellerini, dünya gastronomisine entegre ederek köprü kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bununla beraber ülkemiz gastronomisinin çıtasını daha da yukarılara çıkartmak" şeklinde konuştu.Bölgenin en büyük gastronomi konferansı olarak dünyada marka haline gelen Gastromasa Konferansı'nın Türkiye'nin yeme içme kültürünü, ürünlerini ve yemeklerini dünyaca ünlü şeflerin beğenisine sunduğunu belirten Sözen, Gastromasa Konferansı'nın Türk mutfağını dünyaya duyurmayı misyon edindiğini belirtti.

ŞEFLER KENDİ YARATICILIK ÖYKÜLERİNİ PAYLAŞTI

Her yıl yeni bir temayla yola çıkan Gastromasa'nın bu yılki teması gastronomide "Yaratıcılık" oldu. Dünya gastronomisinin 15 önemli ismini ağırlayan konferansa; dünyanın en iyi patisserie restoranlarından biri olan CODA Dessert Dining & Bar'ın şefi Rene Frank, Joris Bijdendijk, Vladimir Mukhin, Paco Morales ve 2018 The World's 50 Best listesinde 33'üncü sırada yer alan Michelin yıldızlı şef Isaac Mchale'in konuşmalarıyla başladı.

Konferansta ayrıca; on iki yıl üst üste 3 Michelin yıldızına sahip olan ünlü şef Christian Le Squer, Endülüs'ün ilk Michelin yıldızlı şefi Dani Garcia, dünyanın en iyi restoranları arasında yerini alan Disfrutar'da avangart yemeklerin mimarı usta şef Oriol Castro da edindikleri önemli tecrübeleri konuklarla paylaştılar.

Son oturumda dünyaca ünlü şeflerden; David Oldani, Jorge Vallejo, Quique Dacosta, Angel Leon kendi yaratıcılık hikayelerini konuklarla paylaşırken, kapanış sunumunu Times Dergisi'nin 'Dünyanın en etkili 100 Kişisi' listesine giren ilk şefi, Brezilya mutfağının yıldızı Alex Atala gerçekleştirdi.