DÜNYANIN PROMOSYONU CNR'DA "PROMexpo'DA HEDİYE YAĞMURU

PROMOTÜRK, CNR Fuarcılık işbirliğiyle bu yıl 32. sini düzenlenen sektörünün en büyük Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMexpo, açılışla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. 9 Ekim'de açılışı yapılan ve 10 binleri ağırlayan fuarda; teknolojik ürünlerden mekanik ürünlere, deri ürünlerinden tekstile, dekorasyon ürünlerinden ofis malzemelerine, kırtasiyeden seramik, el aletlerine, oyuncaklardan çikolata ve şekerlemeye kadar geniş yelpazedeki ürünler sektör profesyonellerine sunuldu.

49 ÜLKEDEN 20 BİNİN ÜZERİNDE PROFESYONEL SEKTÖR ALICISI PROMexpo'DA

PROMexpo fuarı,Almanya, Polonya, Fransa, Bulgaristan, Mısır, İtalya, Romanya, Hindistan, Rusya ve BAE başta olmak üzere 49 ülkeden profesyonel alıcıları ağırlıyor.

Fuarda Türkiye'nin promosyon ürünleri sektöründe faaliyet gösteren; imalatçı, üretici, baskıcı, satın almacı, ve pazarlamacıları uluslararası binlerce tedarikçi ve distribütör ile iş bağlantıları kurdu.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDEN TEKSİL ÜRÜNLERİNE, KIRTASİYEDEN SERAMİK ÜRÜNLERİNE…

Üzerine baskı yapılabilen birçok ürünün yer aldığı fuarda her yaş grubuna yönelik binlerce çeşit hediyelik promosyon ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Promosyon denilince genellikle defter, kalem, anahtarlık, şapka, ajanda gibi ürünler akla gelirken son dönemde teknolojik ürün gruplarından taşınabilir güç kaynağı (power bank), bluetoothlu kulaklıklar, elektronik saatler ve hoparlörler de ziyaretçilerin çok tercih ettiği promosyon ürünleri arasında yer aldı.

Fuarda teknolojik ürünlerin yıldızının parlamasına rağmen; ajanda, defter ve kalem gibi kırtasiye malzamelerinin önemini yitirmediği, tesktil ürünlerine ilginin devam ettiğini, duvar saatleri ve anahtarlıklarında güncelliğini koruduğu gözlemlendi.

BAŞKAN GÜRZ; "İHRACATA YÖNELİK GÜÇLÜ BAĞLANTILAR KURULDU"

Promosyon adına en yeni ve ilgi çekici ürünlerin PROMexpo'da yer aldığını belirten PROMOTÜRK Başkanı Dr. Abdullah Gürz; "Biz ülke olarak hediyeyi ve hediyeleşmeyi seven bir milletiz. Fuarımıza yoğun bir ziyaretçi akını var.Promosyon ürünleri noktasında dünyanın en'lerini ve ilk'lerini bu fuarda üye firmalarımız yerli ve yabancı profesyonel alıcıların beğenisine sundu. Yerli alıcıların yanı sıra ihracata yönelik yabancı firma temsilcileri de adet bazlı büyük alımlar yaptı ve ilgili ülkelerin firma temsilcileriyle güçlü bağlantılar kuruldu. Amacımız, Promosyon ürünleri sektörünün ekonomik hacmini ihracatta 20 milyar, toplamda ise 100 milyar liraya ulaştırmak. Ülkemizin üretim potansiyeli ve ürün kalitesi buna imkan sağladığı gibi; Çin, Almanya ve Polonya'yı da geride bırakabilecek donanıma sahip" dedi.

Sektörün en büyük uluslararası fuarı olarak gösterilen PROMexpo, 12 Ekim Cumartesi gününe kadar CNR Expo'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Resimaltı: 32. PROMexpo 2019 açılış kurdelesi İTO YKÜ Servet Samsata, PROMOTÜRK YKB Dr. Abdullah Gürz ve CNR Holding CEO'su Ali Bulut'un katılımıyla kesildi. Kurdele kesiminin ardından heyet, 264'ün üzerinde firmanın katıldığı stantları ziyaret etti.