Dünyanın Seçkin Beyin Sporcuları Türkiye'de Yarışıyor

Memoriad Türkiye
tarafından düzenlenen "Memoriad 2018 Türkiye Open Hafıza Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Şampiyonası" başladı.
Mega Hafıza Koleji, Hızlı Okuma Derneği ve Mega Vitamin sponsorluğunda Tüyap Palas
Otel'de gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye, Kolomiya, Bulgaristan
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
, Hindistan
, Azerbaycan
, Cezayir
, Fas
ve Kırgızistan
'dan 113 beyin sporcusu yarışıyor.
Şampiyonada, 5-12 yaş arası 61 çocuk ve 52 yetişkin beyin sporcusu "Hafıza" ve "Matematik", "Hızlı Okuma ve Anlama" kategorilerinde kıyasıya rekabet ediyor.
Memoriad Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi ve Memoriad Türkiye Başkanı Melik Duyar
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Memoriad'ın 4 yılda bir hafıza, matematik, hızlı okuma ve anlama konularında uluslararası olimpiyat gerçekleştirdiğini, bu süre içinde yarışmacıları daha canlı tutmak için de Türkiye Open'ı düzenlediklerini söyledi.
Yarışmacıların "Kim olduğunuzu değiştiremezsiniz ama beyninizi değiştirebilirsiniz" sloganını gerçekleştirmiş bireyler olduklarını dile getiren Duyar, yarışmaya Memoriad'ın gerçekleştirdiği elemelerden geçmiş dünyanın en iyi beyin sporcularının katıldığını vurguladı.
"İnsanların potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyoruz"
Yarışmacıların hafıza, matematik, hızlı okuma ve anlama konularında çalışarak beyin potansiyellerini geliştirdiklerini ve diğer insanların "imkansız" dediği şeyleri yaptıklarını ifade eden Duyar, şöyle konuştu:
"Aslında beynin ciddi bir potansiyeli var. Ancak insanlar o potansiyelin farkında değil. İnsanların kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Beyinlerinin müthiş bir güce sahip olduğunun farkına varıyorlar. Bu faaliyetlerle amacımız dünyadaki insanların dikkatlerinin beyin sağlığına ve performansına çekilmesi, toplumun beyni etkin kullanma farkındalığının artırılması."
Şampiyonanın sonuçları yarın düzenlenecek törenle ilan edilecek. Yarışmada dereceye girenlere kupa, madalya ve sertifikaları takdim edilecek.
Öte yandan şampiyonada rekor kıran sporcular, "Guinness Dünya Rekorları" ve "Alternatif Dünya Rekorları" kitaplarında yayımlanacak.
Palas,Kırgızistan,Türkiye
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:31