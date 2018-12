11 Aralık 2018 Salı 11:27



Siber güvenlik sağlayıcılarından Innovera, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Shield2018 Konferansı"nda dünyanın ünlü siber güvenlik uzmanlarını konuk etti.Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Innovera Genel Müdürü Gökhan Say, konferansın, 2015'ten itibaren Türkiye 'nin en çok ilgi gören siber güvenlik organizasyonu haline geldiğini ifade ederek, organizasyonun global ölçekte de çok başarılı olduğunu ve ilgiyle karşılandığını söyledi."Güvenli bir dijital gelecek için birlik olmak" ana teması altında beş konuşmacıyı ağırlayacaklarını dile getiren Say, şunları kaydetti:"Tarihimizdeki en büyük değişime tanık oluyor, yeni nesil bir yaşam biçimi oluşturuyor ve daha güvenli bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Teknolojinin gelişimi, riskleri de beraberinde getiriyor. Bugün iş trendleri nereye gidiyorsa, atak trendleri de o tarafa doğru yöneliyor. Bu nedenle iş riskleriyle birlikte, siber güvenlik risklerinin de aynı masada konuşulması gerekiyor. Siber riskler, kurumların tek başına mücadele edemeyeceği kadar hızlı bir evrim geçiriyor. Bu siber savaşı ancak ekosistem genelinde birlik olarak kazanabiliriz."Say, Shield2018'in siber güvenlik organizasyonları arasında bir marka haline geldiğini aktararak, her yıl bir öncekinden daha başarılı ve geniş katılımlı bir konferans düzenlediklerini sözlerine ekledi.Pentagon'un siber güvenliğini dört saatte aştılarPentagon'un savunma sistemini sadece dört saat içinde aşmasıyla tanınan Synack Üst Yöneticisi ( CEO ) Jay Kaplan ise "Parçala ve Fethet" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.Siber suç dünyasının sürekli devam eden bir dönüşüm içinde olduğunu dile getiren Kaplan, "Siber güvenlik alanında muazzam bir yetenek açığı bulunuyor. 2021'e kadar 3,5 milyonu aşkın açık pozisyon olacak. Şirketler yetenek arıyor ancak buna ulaşmakta güçlük çekiyor. Synack'i şirketler için tıpkı Uber gibi sadece ihtiyaç durumunda hizmet alınacak küresel bir siber güvenlik uzmanı ağı olarak kurduk." diye konuştu.Kaplan, Synack'in Pentagon siber güvenliğini aşma hikayesini anlatarak, şunları kaydetti:"Federal alanda ilk müşterilerimizden biri ABD Savunma Bakanlığı oldu. Siber güvenlik sorununu geleneksel danışmanlık yöntemleriyle çözemeyeceklerini anlayınca, bize geldiler ve güvenliklerinin ne kadar güçlü olduğunu test etmek istediklerini belirttiler. Deneme amaçlı olarak bir dosyayı, kritik düzeyde güvenlikle korudular ve Synack'in küresel uzman ağı dört saat içinde Pentagon'un siber güvenliğini aştı."Shield2018'in konuşmacıları arasında siber suç dünyasının bir dönem en etkin isimleri arasında yer alan, bugün ise gerek yürüttükleri çalışmalar gerekse yaptıkları konuşmalarla lider siber güvenlik uzmanları arasına yerleşen isimler dikkati çekti.Konferansa, Kaplan'ın yanı sıra çok sayıda uçağı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hackleyen Chris Roberts , en fazla aranan siber suçlu olarak bilinen Brett Johnson, dünyanın şifre çalma yazılımını yazan Benjamin Delpy ve Avrupa Quantum Computing Komitesi Üyesi Jaya Baloo da katıldı.